當整個社會都悲傷！「集體創傷」如漣漪擴散 恐跨世代傳遞不安全感





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】香港大埔宏福苑大火發生後，整座城市陷入哀傷。這場奪走近百條人命的五級大火，不只讓直接受災的家庭痛失親人，更讓全港市民透過不斷重播的新聞畫面，目睹烈焰吞噬七座大樓的驚心場景。許多人雖然身處遠方，卻感到強烈的不安與悲傷，彷彿自己也身陷火場。這種蔓延整個社會的集體悲痛，台安醫院心身醫學科暨精神科小兒心智科許正典醫師解釋這種現象稱為「集體創傷」。



當重大災難發生恐引發「集體創傷」 醫：衝擊會跨世代傳遞



從911事件到新冠疫情，當重大災難發生，傷痛會像漣漪般擴散到整個社群，改變我們對安全、信任與未來的基本感受。許正典醫師說明集體創傷指的是衝擊整個社群的災難性事件，可能是天災、戰爭、恐怖攻擊或大規模疾病，而這類事件造成的心理影響遠超想像。即使沒有直接受害，生活在創傷事件陰影下的人們也容易出現焦慮、憂鬱和創傷後壓力反應。

值得關注的是，這種心理衝擊會跨越世代傳遞，倖存者的子女、孫輩仍可能承受著上一代未癒合的傷痛，表現出過度警覺、恐懼感與不安全感。當個人的失落經驗碰上集體災難，情況會更加複雜。



許正典醫師指出在重大集體事件中，那些過去曾經歷喪親之痛的人，即便這次沒有直接失去親人，舊有的悲傷也可能被重新喚醒。當經歷失落的民眾會同時出現多種心理症狀，包括持續性哀傷、憂鬱與焦慮，而近半數人會面臨兩種以上的複雜反應，嚴重影響日常生活功能。



走出集體創傷！醫提3大關鍵 專業支持、集體陪伴與文化認同



面對集體創傷，光靠個人努力往往不夠，因為傷痛發生在社群層面，療癒也需要整個社會一起參與。許正典醫師建議首先找到及時的專業支持，包括認知行為治療與針對哀傷設計的心理治療，這些方法已被證實能有效緩解持續性哀傷症狀，幫助人們接受失去並重建生活意義，對於同時出現憂鬱或焦慮的個案，結合藥物與心理治療的整合療法效果更佳。



其次，是社群的陪伴力量，悲傷支持團體讓受創者明白自己並不孤單，而紀念儀式、追思活動這些集體行動，不只是表達哀悼的出口，更能重新凝聚社群，讓破碎的連結慢慢修復。最後是文化認同的支撐，若擁有強烈文化歸屬感和信仰的人，在面對創傷時展現出更強的心理韌性。



真正的療癒必須尊重不同族群的文化傳統與哀悼方式，讓每個人都能在熟悉的脈絡中找到意義。當整個社會願意正視傷痛、彼此支持，集體創傷就有機會轉化為集體成長的起點。



