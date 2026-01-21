當新郎好難！劉冠廷夾縫求生 楊貴媚、庹宗華「離婚內戰」大鬧婚宴

楊貴媚各種類型的媽媽，她的演出都是手到擒來；《雙囍》裡的媽媽是位強勢女強人，但對兒子又充滿虧欠不捨。（水花電影）

億萬票房《孤味》導演許承傑再度出擊，集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華等台港金獎卡司，打造農曆年大年初一（2月17日）暖心鉅作《雙囍》。電影口碑已搶先炸裂，觀眾激讚「又哭又笑」，影后楊貴媚更直言這是部「傷心」喜劇，深度剖析離異家庭在婚禮上笑淚交織的私密心酸。

片方21日公開「家庭篇」幕後花絮，聚焦新郎劉冠廷如何夾在分居父母（楊貴媚、庹宗華飾）之間，展現了喜慶背後最真實、最扣人心弦的親情衝突與和解。

劉冠廷在片中飾演新郎「高庭生」，將夾在離異父母間的掙扎與難處演得絲絲入扣。他坦言，身為新郎必須同時討好雙方父母，「在這場婚禮中，其實做了很多的自我犧牲。」他剖析庭生是個隱藏真實想法、情緒壓抑的人，才導致一連串誤會，並藉此機會感性呼籲：「結婚好不容易把家人、親友們集合起來，就是希望所有人都能學會『Live in the moment』。」

廣告 廣告

被劉冠廷形容「光看到背影就忍不住掉眼淚」的庹宗華，角色偏沉重壓抑，和劉冠廷有大量矛盾衝突戲。(水花電影)

劉冠廷與飾演父親的庹宗華在劇中因婚宴產生大量矛盾與衝突，戲裡戲外的父子情卻動人無比。劉冠廷透露拍攝時的震撼：「光是看到庹哥（庹宗華）的背影，就忍不住眼眶泛紅掉淚。」庹宗華也心碎表示，此次角色沈重又壓抑，「那種不想說話、卻忍不住流下眼淚的沈默，其實最傷透人心。」

金馬影后楊貴媚飾演新郎強勢的母親，對外維持著事業有成的女強人形象，對內卻對孩子充滿虧欠與不捨，那種掙扎於「強勢」與「溫情」間的複雜情緒，讓她深受劇本觸動。她感性表示，這故事能觸動許多在父母離異環境下長大的孩子，並笑稱：「結婚應該是一樁喜事，但在看不到的背後可能會有一個悲傷在裡頭。」大讚《雙囍》是難得一見的「傷心」喜劇。

香港影后余香凝首度演出台片，雖然角色是從香港來的女生，但性格更偏向台灣女生的溫柔堅定。(水花電影)

而在這場因家庭心結而混亂的婚禮中，余香凝飾演的新娘「吳黛玲」則成為最溫暖、最堅定的力量。余香凝認為，黛玲雖然清楚丈夫的難處，但更希望能守護兩人的承諾：「這是我們最重要的一天，我們應該要好好享受。」她希望透過對話，提醒丈夫什麼才是最重要的，用溫柔與堅毅，將這場被家庭紛爭籠罩的婚禮拉回正軌。《雙囍》將於2月17日上映。

更多鏡週刊報導

WBC國手齊聚觀影《冠軍之路》 台灣隊長陳傑憲二刷感觸更深

紙風車368「椅子會」企劃 名人們狂簽書邀孩子坐下來看世界

告五人〈快樂的事記不起〉MV登場 HowHow全身包繃帶現身復古實驗室