當日到店取貨誰最速？ PChome新Baby「超速配」對戰「蝦皮直營」！
網家PChome的新Baby「超速配」本（10）月剛誕生，其實搶在PChome之前，蝦皮購物就推出了「當日到貨」服務，購買「蝦皮直營」賣場內的指定商品就可在「蝦皮店到店」門市內取貨。兩者皆是引導消費者到門市取貨，不過目前PChome提供的商品種類較爲豐富、同時搶攻晨間與夜間取件市場，蝦皮購物則是配送範圍更廣且祭出店到店免運費，雖說今（2025）年雙11電商亮點有限，但比拼物流整合度為未來佈局先行練兵，也小有煙硝味。
對大部分的消費者來說，蝦皮購物並不是以迅速配送見長，倘若要找配送時間最短的電商，一般可能會優先考慮momo購物、PChome或是新崛起的酷澎。
但自建通路矩陣的蝦皮購物，在全台已經握有逾2,000個自家店到店據點，先是做為一般C2C賣場的配送通路，主打3-7天到貨，業內人士表示「砸大錢布建的24小時通路，蝦皮購物自然要多加嘗試，榨出最高利用價值，自營的『蝦皮直營』就是練兵新靶場。」
蝦皮購物的「蝦皮直營」賣場，初出茅廬時商品數量不算豐富，以價格相對優惠的日用品如衛生紙、洗衣精等產品作為帶路雞，吸引用戶前來嚐鮮建立使用習慣。
發展至今，「蝦皮直營」賣場中的商品數量也一路增長到1.1萬件，銷售品類不僅有生活日用品，甚至還有蘋果iPhone、筆電、Dyson吹風機等高單價商品，且該直營賣場仍為無消費門檻、享店到店直接免運費。
至於PChome的新Baby「超速配」，目前訂定免運費門檻為350元，且服務範圍以台北市、新北市以及桃園市為主，未如蝦皮購物據點廣撒全台，不過PChome串接的北北桃7-11通路據點就有1,800家，密度上還是略勝一籌。
再從配送搶攻的時區市場來說，PChome與「蝦皮直營」都兼顧到「早上10點前下單、晚上9點前取貨」這塊晚間市場，但這次，後進者PChome硬是多了一個「晚上12點前下單，隔天一早9點吃早餐順便取貨」的晨間市場，能否搶攻更多訂單，業界更是深感好奇。
蝦皮購物與PChome雖不願多談推出「當日到貨」服務以來的實際達成率，但蝦皮購物表示，「『當日到貨』服務自今年上線以來，獲得9成用戶好評，顯示快速配送已成為消費者日常補貨的首要考量。」
