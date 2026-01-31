當晚年變成一場抽籤：青年社會住宅高齡住戶的搬遷困境

▲臺北市萬華區青年社會住宅。

【 記者 丁倩／台北 報導】台北市萬華區青年社會住宅，多名高齡住戶因承租年限將屆，面臨被迫搬遷的處境。1月30日，住戶與關心居住正義的民間人士，在青年社會住宅活動中心召開座談會，呼籲市府檢討現行制度，給長者一個安穩的晚年居住選擇。

青年社會住宅位於青年路與水源路口，緊鄰青年公園，是台北市指標性的社會住宅項目之一，共提供273戶，房型涵蓋套房、二房及三房，生活機能與交通條件便利。依現行規定，承租期限以3年為一期，符合資格者可續租一次，最長6年；具低收入戶等特殊弱勢身分者，最長可住至12年。

高齡住戶的困境：抽籤決定晚年去向

多數住戶表示，青年社宅內的大部分高齡者都是孤苦伶仃的獨居老人。有人子女長期在外地工作，無法就近照顧；有人是頂客族，一生沒有生育子女；多數人身為低收入戶，生活拮据，社宅棲身幾乎是晚年唯一依靠。

低收入戶、七十多歲的陳阿姨說：「我們住滿六年後，還要抽籤決定能不能留下，如果抽不到，只能自費去租房，但哪個房東願意租給我們這種七、八十歲的老人？」

74歲的李阿姨補充，「抽籤對年輕人是運氣，對我們老人家卻是命運。」73歲的張阿姨則指出，多數房東對高齡租客心存疑慮，「怕麻煩、怕風險，甚至擔心房屋變成兇宅，影響日後出租。」

75歲、長期獨居的林阿姨感嘆，搬家對高齡者而言不只是換個住處，而是一次體力與精神的雙重折磨，「我們這個年紀，真的禁不起這樣的折騰，每搬一次家，生活就少一分穩定。」

▲「我們真的禁不起這樣的折騰！」台北市青年社會住宅租居政策對高齡住戶猶如夢魘！

台北市都發局回應與政策落差

台北市都發局表示，目前配套包括包租代管、租金補貼，並透過續租流程銜接，或由社工介入媒合租屋。

不過住戶認為，政策上的「配套措施」仍無法完全解決高齡住戶面臨的現實困境。抽籤制度與市場租屋的限制，使得高齡者即便遵守規定，也可能陷入「搬得出，卻找不到安身處」的困境。

當政策與高齡化社會擦身而過

青年社會住宅原意是解決年輕族群的居住壓力，但時間流逝，住戶老去，制度卻未能跟上。他們辛苦了大半輩子，卻在晚年被迫以抽籤來決定是否能繼續住在熟悉的家中。

搬遷對高齡者而言，不只是換個地址，更意味著生活圈的斷裂、醫療與社福資源的重建，以及心理安全感的瓦解。租屋市場對老年人不友善，房東擔憂風險、麻煩與房屋價值，實際上將長者拒於門外，使政策補貼成為有限的安慰。

台灣已正式進入高齡化社會，公共住宅政策若仍以固定年限、單一族群為核心設計，只會不斷複製新的弱勢。真正成熟的社宅制度，應隨生命歷程調整規則，讓守法居住、已高齡化的住戶有更穩定的轉軌安置，甚至原地安老的可能。

長者並非在爭取特權，而是希望在辛苦了一生後，有一個穩定、溫暖、有愛的家。一個社會如何對待老人，也是衡量其文明程度的一種標尺；青年社宅的爭議讓人思考：公共住宅不只是房子，而是一種社會承諾！（照片翻攝畫面）