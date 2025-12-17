當晚約見歐巴馬！名導夫婦雙亡 毒癮兒一級謀殺遭押

美國知名導演「羅伯萊納」夫婦在家中身亡，32歲的兒子「尼克萊納」被控一級謀殺罪。（圖／達志影像美聯社）

美國知名導演「羅伯萊納」夫婦上週日被發現陳屍家中，32歲的兒子「尼克萊納」被警方列為主要嫌疑人，他涉嫌持刀殺害父母，被指控2項一級謀殺罪，目前已遭羈押，美國前第一夫人蜜雪兒透露，原本案發當晚還約夫妻兩人敘舊，怎知傳來噩耗。

好萊塢名導演羅伯萊納夫婦慘遭殺害，震驚美國社會，而更令人難以置信的是，他們32歲的兒子尼克被控犯下這起駭人罪行。這位曾執導《公主新娘》、《一路玩到掛》及《戰慄遊戲》等膾炙人口電影的知名導演，與妻子蜜雪兒於12月14日在家中被發現身亡。洛杉磯郡地方檢察官已正式對尼克提出兩項一級謀殺罪指控，案件細節逐漸浮現，揭示這起悲劇背後可能的家庭糾紛。

案發前一晚，萊納夫婦與兒子尼克一同參加了脫口秀主持人康納歐布萊恩的耶誕派對。據傳父子在派對上發生激烈爭吵，導致夫妻倆提前離開。目擊者描述尼克當時心神不寧、行為異常。隔天清晨，尼克在聖塔莫尼卡碼頭飯店的房間被發現有血跡。下午3點半，萊納夫婦的小女兒羅米因預約的按摩師到達家中卻無人應門，上前查看後驚見父母陳屍家中。

據知情人士透露，尼克在父母遇害時一直住在他們家的客房裡。案發當晚9點15分，警方逮捕了尼克萊納，原本以400萬美元交保候審，但隨後保釋資格被撤銷。週一凌晨，尼克被正式羈押，成為這起兇殺案的主要嫌疑人。週二晚間，洛杉磯地檢正式對他提出兩項一級謀殺罪指控。

令人唏噓的是，10年前萊納父子曾一起接受採訪，談論尼克與毒癮抗爭的心路歷程，節目中流露出深厚的父子情。尼克在採訪中表示，他覺得自己很幸運，因為父母很關心他，當他在外面做那些事，比如吸毒之類的，他就會感到非常內疚。羅伯則表示，他相信尼克內心深處知道父母愛他，會支持他。

萊納夫婦在業界德高望重，許多名人對他們的離世表達哀悼。英國演員Cary Elwes表示，他常常談起羅伯，也常說他有多喜愛他，羅伯真的是最貼心最可愛的人。美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬則形容羅伯和蜜雪兒萊納是她見過最正直最勇敢的人之一。據悉，萊納夫婦遇害當晚原本還約了美國前總統歐巴馬與妻子蜜雪兒敘舊，卻突然傳來噩耗。

不少民眾也對羅伯萊納讚譽有加，有人表示曾在熟食店見過他幾次，每次想找他聊上幾分鐘，他總是非常親切。許多人到萊納家門前獻花哀悼。然而，美國總統川普因為與羅伯政治立場不同，仍繼續發表攻擊言論，表示他一點也不喜歡羅伯，認為他是一個精神失常的人。這番言論引來CNN主播Sara Sidner批評，她認為談到同理心、同情心以及道德制高點，這些價值全都在川普的總統任期中成為犧牲品。甚至連美國共和黨參議員John Kennedy也表示，他認為川普總統應該什麼都不說。

