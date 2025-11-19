當李多慧一日助理！Joeman被糾正中文發音 「1句道歉」讓女神翻白眼

記者劉彥池／綜合報導

Joeman擔任李多慧一日助理。（圖／翻攝自Joeman YT）

當韓籍啦啦隊始祖李多慧遇上知名YouTuber會擦出什麼火花？Joeman最新企劃是擔任李多慧的一日助理，不僅溫馨接送還幫忙擦鞋、買咖啡，有趣的是Joeman還被母語是韓文的李多慧糾正發音。

企劃從早上8點接李多慧開始，兩人在路程中閒聊，Joeman問她「多慧是每天都會洗頭嗎？」得到的答案是「每天」，因為跳啦啦隊頭髮會噴很多定型噴霧，如果不滿天洗很傷頭髮和頭皮。Joeman好奇李多慧選擇什麼樣的洗髮精，但因為講太快加上咬字沒有很清楚，李多慧一度把洗髮精聽成「西八（韓文髒話）」，還糾正Joeman的中文發音。

兩人搭乘的保母車有全景天窗，路程中李多慧一度被陽光直射眼睛，她大喊「你幹嘛，我現在太陽」，Joeman拉遮陽板說了「すみません（不好意思）」，再度被李多慧糾正「すみません是日文」。

場景換到髮廊，李多慧準備妝髮出席記者會，Joeman突然業配洗髮精讓李多慧笑場。抵達記者會場，Joeman和服裝師一起幫李多慧擦球鞋。記者會結束後還和李多慧一起去練舞。

結束行程後Joeman和李多慧在車上閒聊，李多慧說她很喜歡小孩，想找台灣老公，也公開了「可愛的、親切的，不能太多女生朋友」3個條件。

影片最後Joeman和李多慧合影，他笑說以後要寫在「墓誌銘」上，沒想到李多慧竟然聽得懂。雖然是業配影片，但Joeman和李多慧的有趣互動「笑果」十足。

▲Joeman擔任李多慧一日助理。（影片來源：Joeman YouTube頻道，若遭移除請見諒。）

