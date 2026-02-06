▲當東方道長遇上埃及祭司，2026魔法藝術節暨魔法岫林市集臺南十鼓登場。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台南 報導】當東方道長遇上埃及祭司，全台最盛大的魔法博覽會即將登場！結合東西方神秘文化、藝術展演與節慶市集的年度盛事「2026魔法藝術節暨魔法岫林市集」，將於農曆年前在臺南十鼓文創園區盛大展開。主辦單位表示，本屆活動被視為一年之中「法力最強大的時候」，透過跨文化的儀式展演與沉浸式場域設計，邀請民眾走進百年糖廠遺址，感受魔法、藝術與信仰交會的奇幻能量。

▲當東方道長遇上埃及祭司，2026魔法藝術節暨魔法岫林市集臺南十鼓登場。

活動序幕將於園區祈福館「黃帝殿」揭開，特別規劃米龍LIVE創作儀式，融合宗教儀典、藝術創作與跨文化表演，象徵東西方魔法正式交會，也呼應魔法藝術節「東西交會、古今共振」的核心精神。現場最受矚目的東方魔法亮點，來自太初玄清宮葉峻男道長（阿男道長），將以傳統道法結合藝術儀式，運用白米現場創作象徵護佑、轉運與祝福的米龍造型，展現「以米化龍」的東方法力奇蹟。儀式搭配琵琶與天鼓現場演奏，營造莊嚴震撼的氛圍，讓觀眾得以近距離見證東方道法與藝術交融的瞬間。

為象徵新年度祝福正式啟動，活動現場同步舉行「開運金幣開光儀式」，由葉峻男道長主法，並與十鼓文創副總經理楊有文、岫山市總策展人謝文侃共同完成開光大典，宣告祈福館黃帝殿正式對外啟用，也象徵2026魔法藝術節在最具能量的時刻正式啟動。

活動期間，祈福館內規劃多項必看亮點，包括難得一見地展出阿男道長珍藏的「十大巨幅神尊彩繪畫像」及「傳統巨型紙紮神尊」，呈現四大天師、威猛兵將與財神爺的莊嚴風采。這些作品過去多僅在大型建醮法事中現身，此次移展至魔法市集，讓民眾能近距離欣賞東方信仰工藝在結構設計與藝術美學上的細膩之處。阿男道長亦將於特定時段進行米龍現場創作展演，重現其曾創下230公尺「護國祥龍」紀錄的精湛技藝，演繹代表台灣客家與閩南精神的米龍文化與「安龍謝土」的神聖科儀。

此外，現場規劃多元五感祈福體驗，包含帝王燈祈願、南辰北斗平安橋、米龍文化展示、震鼓除穢、天聽祈願、法輪常轉等內容，並加碼道長賜福與好禮活動，讓民眾在參與中洗滌身心、迎接新春好運。

國際表演陣容亦於記者會中搶先曝光，集結台灣與日本的重要團隊，包括十鼓擊樂團、手合鐵鼓樂團，以及日本和太鼓OTO-GATARI、「楽」Raku等，透過踩街行動展演、環境劇場與儀式型演出，讓百年糖廠化身充滿奇幻能量的魔法場域，成為東西方魔法勢力交會的重要舞台。

「2026魔法藝術節暨魔法岫林市集」將於2月7、8日及2月13日至15日連續兩週在十鼓文創園區登場，結合國際藝術演出、主題市集、祈福體驗與沉浸式場域設計，邀請民眾在鼓聲、魔法與藝術交織中，展開一場跨越文化與想像的奇幻旅程。主辦單位期盼透過此次活動，讓大眾搶先感受新春前的節慶氛圍，也誠摯邀請民眾親臨現場，體驗這場專屬於臺南、也屬於世界的全台最盛大魔法博覽會。