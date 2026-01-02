當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出

娛樂中心／李汶臻報導

以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。

畫面可見，林若亞以一身全黑造型現身，上身穿著俐落剪裁的黑色皮革外套，前襟挖出V字露出清晰的鎖骨線條和白皙膚質。林若亞下身搭配超短皮褲裙，套上貼身絲襪、腳踩黑色短靴，極致長腿比例一覽無遺。雙頰酒窩處凹陷，臉蛋氣色紅潤、膚況狀態自然，讓人難以相信她已48歲。

梧桐妹（中間）突上傳與爸爸孫志浩（最左）和繼母林若亞（最右）的同框合影。（圖 /翻攝自IG@angelsun619）





據了解，林若亞近10年前嫁給孫志浩後，演藝事業幾乎停擺。淡出螢光幕前的她，之後隨夫定居上海，直到2024年因支持好友吳大維主持的節目《上海老友記》才罕見公開露面，那也是她首次與孫志浩在節目中公開合體亮相。





名模林若亞（右）2016年嫁給孫志浩（左），婚後隨老公定居上海。（圖 /翻攝自林若亞臉書）





值得一提的是，對比梧桐妹在新年當天高調曬出與父親和繼母的同框合影，親媽賈靜雯在經歷繼父修杰楷捲入閃兵風波後，則相對低調。賈靜雯同一天在IG限動上傳一人獨照，並寫下新年新寄望「心花怒放的一年，祝大家平安快樂，祝大家心想事成，祝大家三三八八，祝大家身心健康」。





賈靜雯2026元旦在IG限動曬照。（圖 /翻攝自IG@alyssachia）





原文出處：定居中國「名模林若亞」當繼母10年！梧桐妹突曬照「48歲真實狀態」被出賣

