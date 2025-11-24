當權力召喚 台港的「范婦人現象」

當今的華語世界，無論在香港還是台灣，政治投機者如影隨形。他們擅於順勢而為，背叛昨日的理念以求今日的權位。而這樣的變節者，不僅出現在權力核心之中，更以披著本土、改革或民主外衣的姿態，對抗曾經一同奮鬥過的盟友。這種現象，在「范婦人」這個名字的跨地域共鳴中，得以形成強烈的諷刺與隱喻。

范婦人：從周星馳到中共建制的象徵

對港人與台人來說，「范婦人」這三個字，原是喜劇的記憶。周星馳的電影《唐伯虎點秋香》中，范婦人是一個被屈打成招的配角，然而香港現實生活中卻有另一位帶有眨義的「范婦人」——范徐麗泰。

范徐麗泰，曾是港英政府欽點的立法局議員，是香港社會少數能在殖民體制內發聲的華人政治人物。她曾經為教育界與越戰的難民發聲，看似進步勢力的一員。然而，九七主權移交前夕，她卻選擇擁抱北京，轉身投向中共懷抱，不僅加入臨時立法會，更在往後成為建制派中堅。她從港英的親信，變成紅色統治的守門人，正如范婦人那般，對於權勢的趨炎附勢令人側目。

台灣的「范婦人」

然而，香港並非孤例。范婦人的靈魂，在今日的台灣政壇中，也有令人熟悉的迴響。鄭麗文與黃國昌，正是其中最具代表性的人物。鄭麗文出身台灣本土社運圈，早年是民進黨的「美女刺客」，強悍辯才讓她在立法院戰功彪炳。然而脫黨後，她逐漸右傾，近年更加入親中傾向濃厚的國民黨，不僅為中共政策辯護，甚至連對岸的戰狼言論都以「和平」包裝。這種從本土進步派轉為統派政客的轉變，與范徐麗泰異曲同工。而黃國昌的轉變，更令許多過去支持他反貪腐、反黑箱的年輕世代感到錯愕。作為太陽花運動的明星，他曾是對抗國民黨黑箱服貿的領袖人物。如今，他卻與藍營合作密切，成立「國會改革聯盟」，批判執政黨時言詞激烈，卻對中共擴張與威權滲透隻字不提。黃國昌從前是學生運動的精神象徵，如今卻與昔日反對的勢力同台，這種角色的反轉，與范徐麗泰的政治翻轉，幾乎如出一轍。

投機、背叛與權力的誘惑

范徐麗泰、鄭麗文與黃國昌，三人雖身處不同時空與制度，卻有共通之處，他們皆出身於本地的改革或民主力量，曾獲得群眾支持與信任，但最終為了權位或個人算計，選擇站到極權或保守勢力的一方。他們不是從外而來的侵略者，而是曾被寄以厚望的內部盟友。也因此，他們的變節更顯得令人痛心與警惕。他們的共同特質在於話術上依然操弄正義與改革的語言，但行為上卻為強權辯護、為打壓合理抗爭者鋪路。他們或以「改革國會」為名打擊民主機制，或以「和平發展」之名掩飾中共的統戰伎倆。他們的語言技巧與過往形象，成為投機政治中最具欺騙性的武器。

范婦人現象的警示

2022年，「范婦人」表示「市民不應再講民主與人權，基本權利是工作和所取得的報酬…否則甚麼民主都沒有用」。當「范婦人」這個名字在兩地的語境中皆能引起共鳴，通俗文化以外是另一種政治現象的揭示。這些投機者不只存在於某一制度或政權之下，而是普遍存在於任何缺乏政治記憶、民眾監督薄弱的社會中。他們懂得如何順勢而為、如何操弄人心、如何在民粹與威權之間游刃有餘。

面對這樣的范婦人們，無論身處香港或台灣，我們都必須更警覺地審視那些口說改革實則背叛價值的政客。他們的存在，提醒我們民主不只是制度設計的問題，更是一場對記憶與原則的堅持。如果我們忘記誰曾背叛過這場理想，那麼下一個范婦人，將繼續出現在我們的身邊，披著舊日盟友的外衣，對我們狠狠一刀。

作者》關山月 香港青年。參與反送中運動，目前在台。