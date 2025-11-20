當歌手專輯熱銷卻不快樂 萬芳靠「演戲」療癒自我

（中央社記者洪素津台北20日電）歌手萬芳隨節目到歌迷家作客，她分享出道心路歷程，坦言當歌手時唱片大賣卻不快樂，接觸戲劇後才發現很舒服，「那個舒服是因為聚光燈不是只打在我一人身上，而是所有的人」。

節目「誰來晚餐」邀請歌手萬芳擔任來賓，拜訪從台中移居至台東的歌迷一家，萬芳在節目中分享從出道至今自我探索的歷程，萬芳透過新聞稿分享，以流行歌手身分出道的她，剛好有連續幾首歌曲被選為當年8點檔戲劇主題曲，專輯因此熱銷讓她成為暢銷歌手，但她卻發現自己越來越不快樂。

廣告 廣告

萬芳坦言因為自己的個性，不習慣去上節目宣傳、玩遊戲，但也因此讓她在影視領域找到另一片天。她笑說：「其實我並不習慣以非主流的方式去呈現自己，所以當第一次演戲的時候，我覺得好舒服，那個舒服是因為那個聚光燈，不是只打在我一人身上，而是所有的人。」

聊起自我探索的經歷，萬芳分享她在成長過程中，也曾遇過強迫自己順應主流的經驗。萬芳坦言，自己其實天生是個左撇子，但從小就被教育要盡量避免跟別人不一樣。因此在剛開始上學時，老師在教導分辨左右手時，要全班同學舉起拿筷子的是哪一隻手時，萬芳表示當時自己雖然遲疑了一下，但還是跟大家一起舉起右手，她分享當下的心情其實很難過。

而這個心結到長大後才解開，萬芳現在學會如何接納自我，並表示：「在靜坐的時候發現，其實我所認為的瑕疵，它都是我完整的一部分，而真實比完美更有力量！」

「誰來晚餐」全新第16季現正熱播中，每週五晚間9時於公視頻道首播、「誰來晚餐」節目FB粉絲團、YouTube頻道同步直播。（編輯：李亨山）1141120