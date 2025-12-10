當歌聲在凱達格蘭大道上響起 彰化大村國小唱國歌

彰化大村國小在凱達格蘭大道上唱國歌

雙十國慶日，彰化大村國小的小朋友站在凱達格蘭大道上，緊張中帶著興奮，莊嚴且驕傲的唱出中華民國國歌。那一瞬間，孩子自豪又驕傲的唱出國歌；老師說，孩子的聲音從凱道上響起，當下真的是熱淚盈眶，超級感動。



大村國小教務主任，也是合唱團指導老師魏相英說，當孩子的聲音在凱達格蘭大道響起，熱淚盈眶。



她表示，國歌，旋律不難，歌詞也不難，但是透過強弱起伏，唱出意境且讓人感動，這是才是難。特別是孩子要訓練莊嚴又要面帶微笑，當天太陽在右前方，眼睛也張不開；但是，在唱國歌時當下很感動，心中想的是，我們做到了，也完成了。

站在國慶舞台上，為中華民國生日而唱，大村國小合唱團的小朋友知道是難得的經驗，大家都好努力。



吳芊憶說，很少有人有機會站上舞台，是很難得的經驗；他表示，站上國慶台，很多記者在拍，很多外賓在看，一定要認真的唱。也因為是國家生日，一定要有精神，同時也要表現得很莊重，用心感受寫下歌詞的當下，再唱出國歌。



楊采葳說，唱國歌一定要用心，頂著大村國小去唱，要唱唱出大村的特色。特別是「一心一德」最難唱，楊采葳現場示範一下。個子小的楊采葳唱起歌來，力道十足。



她說很自豪，也很緊張；感覺不能漏氣。他說，很自豪，也很緊張。自豪是從沒有國小學生領唱。



陳莘茜也表示，練唱時老師有講解過歌詞的意詞，民國的建立真的不容易。



謝羽柔很開心，可以和同學一起站在國慶舞台表演，雖然緊張害怕唱不好，但是，為了紀念國家生日，也願意不斷的練習。

大村國小合唱團指揮老師林義凱說，接到慶籌會邀約電話，當然大村國小感到十分光榮，不過，準備過程真的很辛苦。他說，國歌常聽到也常唱到，但是原來日常很自然的事，卻容易忽略最重的精神。特別是過程中讓他重新思考國家定位，如何愛國家，享受得來不易的自由民主以及幸福生活。



他提到，民國創建不易，因為，在唱到「以建民國」時，要懷念創建時一路以來的辛苦，紀念國家生日，所以要堅定的唱這首歌，態度要堅持。國歌表現的方式，林義凱老師耐心的指導學生，重在情感以及語氣與態度；在慶籌會指導教授的指導下發現，原來國歌可以唱得這麼有情感，所以讓孩子從歌詞一字一句的解釋，如何創建，堅守國家守成不易，最後一心一德貫徹始終，讓他得到高亢情感，到享受自由民主。



大村的孩子唱得用心，林義凱老師說，「唱國歌」指令一下，雖然只有一分鐘，但是真的不容易，他給孩子打出一百分的好成績。



站上國慶舞台，林義凱老師說，一生可能只有這一次，真的是最大的榮耀。

