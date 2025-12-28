當武林遇上管樂 霹靂魔幻音樂會燃爆嘉義
【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】「320+1嘉義市城市博覽會」系列活動於嘉義大舞台熱鬧進行中，隨著活動展期進入最後一週，現場人氣持續升溫。嘉義市政府於昨(27)日晚間7時再度邀請霹靂布袋戲蒞臨嘉義演出，展現霹靂布袋戲在地深厚的人氣與號召力，嘉義市長黃敏惠與副市長林瑞彥共同觀賞精彩演出，與所有觀眾共賞布袋戲遇上管樂的特別演出。
▲當武林遇上管樂，霹靂魔幻音樂會燃爆現場。
此次演出由霹靂布袋戲首度攜手嘉義市114年傑出演藝團隊──嘉頌重奏團及嘉義市管樂團，共同推出《霹靂魔幻音樂會：樂武震天》，並在熱烈掌聲中圓滿落幕。這場融合音樂、戲劇與武藝的魔幻舞台，不僅帶給觀眾耳目一新的觀演體驗，也為素有「管樂之都」美譽的嘉義市，寫下跨界合作的嶄新篇章。
《霹靂魔幻音樂會：樂武震天》為嘉義市城市博覽會重要展演節目之一，本次音樂會重新編寫多首霹靂布袋戲經典旋律，以管樂為核心，融合國樂與現代流行音樂元素，讓觀眾在熟悉的旋律中聽見嶄新層次。由台北愛樂現任駐團指揮林天吉領軍，集結嘉頌重奏團、嘉義市管樂團、無限人形劇場、貳十參音樂工作室、鳳鳴齋國樂團及霹靂表演團隊共同呈現。磅礡氣勢與細膩情感並行的聲響設計，使武林史詩不再只是回憶，而是一次直擊人心的現場體驗。
音樂會以五大篇章濃縮霹靂經典武林世界，從天策真龍的傳奇揭開序幕，嗜血者、異度魔界接連現身，引爆一連串正邪交鋒；一頁書、素還真等經典角色輪番登場，在管樂、國樂、西樂與武藝交織的舞台上推動劇情，最終由素還真率領群俠粉碎龍神陰謀，為全場掀起熱血沸騰的高潮。
值得一提的是，本次演出不僅止於音樂本身，更突破形式界線。操偶師、Coser與武術表演者同台演出，也邀請蔡佳瑩 Hana Sai、周自從 Since Chou、千 翼 JE、劉昱賢 A-Hsien等一同演出，讓霹靂布袋戲的視覺語彙與現場音樂直接交織，角色、動作與樂聲彼此呼應，打造動靜並陳、虛實交錯的敘事舞台，讓觀眾彷彿置身武林世界之中。音樂會整體製作不僅展現跨界合作為傳統藝術注入新生命的可能，也彰顯台灣文化創意的豐沛能量。
嘉義市政府文化局表示，本週也是320+1 嘉義市城市博覽會的最後一週，也邀請大家千萬別錯過了，把握機會回嘉走走，更多活動詳情與最新節目資訊，請以官方網站公告為主。
320+1 嘉義市城市博覽會 展覽資訊
展期｜2025.12.12（五）-12.28（日）
時間｜週一至週四10:00-18:00；週五至週日10:00-20:00
活動地點:嘉義市全區(詳細地圖請至官網查詢)
