當武林遇上管樂 霹靂魔幻音樂會燃爆現場
(記者廖建智嘉義報導)
「320+1嘉義市城市博覽會」系列活動於嘉義大舞台熱鬧進行中，隨著活動展期進入最後一週，現場人氣持續升溫。嘉義市政府於(27)日晚間7時再度邀請霹靂布袋戲蒞臨嘉義演出，展現霹靂布袋戲在地深厚的人氣與號召力，嘉義市長黃敏惠與副市長林瑞彥共同觀賞精彩演出，與所有觀眾共賞布袋戲遇上管樂的特別演出。
此次演出由霹靂布袋戲首度攜手嘉義市114年傑出演藝團隊──嘉頌重奏團及嘉義市管樂團，共同推出《霹靂魔幻音樂會：樂武震天》，並在熱烈掌聲中圓滿落幕。這場融合音樂、戲劇與武藝的魔幻舞台，不僅帶給觀眾耳目一新的觀演體驗，也為素有「管樂之都」美譽的嘉義市，寫下跨界合作的嶄新篇章。
《 霹靂魔幻音樂會：樂武震天》為嘉義市城市博覽會重要展演節目之一，本次音樂會重新編寫多首霹靂布袋戲經典旋律，以管樂為核心，融合國樂與現代流行音樂元素，讓觀眾在熟悉的旋律中聽見嶄新層次。由台北愛樂現任駐團指揮林天吉領軍，集結嘉頌重奏團、嘉義市管樂團、無限人形劇場、貳十參音樂工作室、鳳鳴齋國樂團及霹靂表演團隊共同呈現。磅礡氣勢與細膩情感並行的聲響設計，使武林史詩不再只是回憶，而是一次直擊人心的現場體驗。
音樂會以五大篇章濃縮霹靂經典武林世界，從天策真龍的傳奇揭開序幕，嗜血者、異度魔界接連現身，引爆一連串正邪交鋒；一頁書、素還真等經典角色輪番登場，在管樂、國樂、西樂與武藝交織的舞台上推動劇情，最終由素還真率領群俠粉碎龍神陰謀，為全場掀起熱血沸騰的高潮。
值得一提的是，本次演出不僅止於音樂本身，更突破形式界線。操偶師、Coser與武術表演者同台演出，也邀請蔡佳瑩 Hana Sai、周自從 Since Chou、千 翼 JE、劉昱賢 A-Hsien等一同演出，讓霹靂布袋戲的視覺語彙與現場音樂直接交織，角色、動作與樂聲彼此呼應，打造動靜並陳、虛實交錯的敘事舞台，讓觀眾彷彿置身武林世界之中。音樂會整體製作不僅展現跨界合作為傳統藝術注入新生命的可能，也彰顯台灣文化創意的豐沛能量。
嘉義市政府文化局表示，本週也是320+1 嘉義市城市博覽會的最後一週，也邀請大家千萬別錯過了，把握機會回嘉走走，更多活動詳情與最新節目資訊，請以官方網站公告為主： https://chiayicityexpo2025.com/
320+1 嘉義市城市博覽會 展覽資訊
展期｜2025.12.12（五）-12.28（日）
時間｜週一至週四10:00-18:00；週五至週日10:00-20:00
活動地點:嘉義市全區(詳細地圖請至官網查詢)
活動官網：https://chiayicityexpo2025.com/
更多資訊:請關注「320+1嘉義城市博覽會」官方社群媒體
Facebook：https://www.facebook.com/chiayicityexpo2025
Instagram：@ChiayiCityExpo2025
其他人也在看
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 79
「地獄話題」題燒起來！三上悠亞PK李多慧 網友一面倒選擇她
日本前AV女優三上悠亞日前正式加入台灣職籃TPBL福爾摩沙夢想家啦啦隊，首度亮相即掀起高度話題。上周末一連兩掌主場賽事登場應援，場邊瞬間湧現大量鏡頭，不少球迷高舉手機捕捉畫面，甚至連主持人張立東以及百萬YouTuber中指通都到場，讓比賽現場一度宛如大型攝影會，不過也有網友提出一個「地獄話題」造成熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 18
福原愛罕吐與江宏傑離婚關鍵 認了「初期就出狀況」
前日本桌球國手福原愛2021年與前夫江宏傑離婚後，時隔4年無預警公開再婚懷孕的消息，掀起外界討論。而她日前接受採訪，也罕見吐露與前夫感情破裂的關鍵，坦言從結婚初期兩人就出現問題，更透露與新婚夫橫濱男（A先生）的互動。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 37
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 22 小時前 ・ 19
章子怡女兒才是「最強星二代」！10歲就推出自己的繪本作品 網驚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 4 小時前 ・ 6
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 9 小時前 ・ 73
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
韓國瑜稱主政者為當今聖上 陳揮文酸「這句」
政治中心／楊佩怡報導日本媒體《讀賣新聞》近日披露，暗網流出3段錄音內容，指稱中國解放軍曾有意介入該次選舉、協助韓國瑜勝選。不料此報導卻讓立法院長韓國瑜強烈反彈，立刻在臉書發文質疑「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」。對此，資深媒體人陳揮文直言「如果賴清德真的稱帝？我們還可以上網開直播寫臉書，批評他、消遣他嗎？」。民視 ・ 9 小時前 ・ 277
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 14
回憶殺生波／獨家！阿信繼續唱和F3 言承旭主打歌缺席原因曝光
「F3」言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信組成「F✦FOREVER」，日前在上海連唱4場，最後一場阿信還不慎摔下舞台，引起話題。3人各自拿出招牌獨唱歌曲，而言承旭未選唱招牌歌〈一公尺〉也在網路上引起討論，甚至有人指出和官司有關。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 14
影／小哈利「3頂尖大學全考上」 伊能靜驕傲誇：就是小學霸
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人庾澄慶及伊能靜的透露兒子小哈利（庾恩利），2023年從紐約大學導演系畢業，而伊能靜先前與兒子合體直播時，也提到他過去考...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 7
李聖傑慶功宴訪問突大地震！當場嚇到看傻眼 差一點拔腿就要跑
藝人李聖傑在台北小巨蛋一連兩天舉行演唱會，而今天為第二天最終場，沒想到慶功宴訪問時，突然遇到大地震，全場突然都看傻眼，而李聖傑也是當場呆住，沒想到會遇到這麼大的地震，不少現場的媒體，都被大地震給嚇到，也差點就拔腿要跑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了
國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 159
申敏兒、金宇彬完婚！神仙夫妻兩套婚紗品牌公開，閨蜜孔曉振當年也穿它
從公開戀情到一路相伴至今，申敏兒與金宇彬這段「神仙情侶」的愛情長跑，終於迎來最浪漫的章節，兩人正式完婚的消息一出，對時尚迷來說，最值得細看的一點除了「他們結婚了」，當然不會少了女神在重要時刻到底穿了什麼？這次申敏兒兩套不同風格的婚紗：一套簡marie claire 美麗佳人 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
韓籍女神南珉貞「二度遇強震」！當下先做1事 粉絲笑：越來越像台灣人
昨（27）日晚間11點05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，全台多地明顯有感，不少民眾深夜被嚇醒。韓籍啦啦隊女神南珉貞來台後已是第二度遇上大地震，當下也被嚇得不輕，她第一時間就在 Threads 發文直呼：「地震 好大！！！！！！」並搭配5個驚恐表情符號，真實反應引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
《驕陽似我》成年底現偶熱度神話 宋威龍英雄救美趙今麥！卻慘遭吐槽：降智
宋威龍與趙今麥主演的《驕陽似我》開播就受矚目，為平台年底帶來現偶（現代時裝偶像劇）「熱度神話」，相關話題頻頻衝上微博熱搜。不過網友也挖出一些情節太過浪漫、不切實際，吐槽讓人很出戲。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 1
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
籃球》林書豪球衣退休儀式 NBA總裁Silver、恩師D'Antoni、「魔獸」Howard等人以影片致意
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。儀式上也播放多部致意影片，NBA總裁Adam Silver、前紐約尼克隊總教練Mike D'Antoni以及「魔獸」Dwight Howard等人都有透過影片祝福。Yahoo奇摩運動 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
李晧禎「全妝逛東區」無人認出...罕吐失落心聲 釣出一票網友曝真相
「釜山女神」李晧禎今年宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，人氣居高不下。經常透過社群分享近況的她，近日發文透露自己全妝現身台北東區卻沒被認出，讓她不禁難過直呼：「看來我得再努力一下…」，貼文一出引發網友討論。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 40
陸劇《狙擊蝴蝶》6位主演一次認識！陳妍希恢單近況、周柯宇爆紅
陸劇《狙擊蝴蝶》6位主演一次認識！陳妍希恢單近況、周柯宇爆紅造咖 ・ 1 天前 ・ 7