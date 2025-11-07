當母親的面把姊姊砍死 三重狠男「後悔了」移送地檢

陳嫌訊問結束依殺人罪移送新北地檢署複訊。（圖／沈建邦攝）

新北市三重區三和路民宅發生的家庭兇殺案，釀成一死兩傷的慘劇，60 歲陳嫌於7日上午 10 時許，被警方依殺人罪移送新北地檢署複訊。

據了解，陳嫌的殺機導火線為一筆 1000 萬元現金的信託分配不均。陳嫌不滿長居美國的姊姊返台後，與妹妹辦理信託時將他排除在外，昨日找姊姊理論爆發激烈衝突，在確認為自益或他益時，卻失手將姊姊殺害。

據了解，陳嫌已退休，過去從事電子工廠事業，案發社區的土地原屬陳家所有，後改建分得兩戶，陳嫌與妻子居住其中一戶，平時多由其夫妻倆照顧高齡的母親。未料，長姊在兩、三個月前返台後，將千萬現金設定信託，受益人僅寫姊姊與妹妹的名字。陳嫌憤怒前往隔壁找姊姊理論，欲詢問信託是「自益」或「他益」時，情緒失控衝回家拿菜刀返回，揮砍姊姊與妹妹，造成姊姊胸口中刀不治，妹妹與制止的妻子梅女也因此受傷。

廣告 廣告

陳嫌在案發後衣服沾滿血跡，並對自己的行為後悔萬分。這場悲劇發生時，90多歲高齡母親也在場。目前檢方將針對信託爭議細節、陳嫌確切犯案動機與過程進行複訊釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜

震驚！泰國惡母「直播性侵15歲兒子」 每月牟利1萬泰銖

四億福地2／台鳳前總裁借力文化局！ 黃宗宏力拚8年結果竟這樣