當母雞抗衡蔣萬安？陳其邁提政績：我若做不好還四處輔選會被笑死

記者陳思妤／台北報導

高雄市長陳其邁今（10）日和台北市長蔣萬安、桃園市長張善政同台出席智慧城市論壇。面對年底九合一選戰，蔣萬安被視為藍營「超級母雞」，被認為可能會產生外溢效應，他也頻頻和藍營縣市長合體。對此，陳其邁被問到，會不會去輔選跟蔣萬安抗衡時直呼，持續推動政績就是最好的輔選，「如果做不好還四處幫人家站台，我不就會被人家笑死！對不對？」

陳其邁今天出席「2026國鼎智慧城市論壇」，和蔣萬安跟張善政同台。會後陳其邁接受媒體時被問到，蔣萬安被認為是藍營選舉母雞，且可能會產生外溢效應，未來是否會跟蔣萬安抗衡？目前輔選的進度？陳其邁則說，蔣萬安跟張善政都比較忙啦，因為都要競選連任，連任是非常辛苦的事情，而自己是要交棒，最重要的工作就是要把市政做好，尤其年底選舉馬上就要到來，這段時間有很多市政工作還沒完成，所以他要把事情做好。

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媒體追問，會去其他縣市輔選？陳其邁表示，要看接近選舉時候黨部安排，作為民進黨員當然有輔選的工作，但他認為政績才是最重要的硬道理，「如果政績不好四處幫人家助選，可能比較不好啦！」

陳其邁說，自己市政非常忙，有做好也有做不好的，所以夠忙的，現階段沒有想要輔選的事情。他也直呼，自己已經脫離選舉很久了，選舉事務不是現在最重要工作，讓市民能夠有感，讓高雄市的政績能夠持續推動對他來就是最好的輔選。

陳其邁也烙台語說，「我如果做不好還四處幫人家站台，我不就會被人家笑死！對不對？」他強調，本分做好比較重要，專心把市長的角色扮演好。

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