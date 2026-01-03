當母雞輔選2026！柯文哲宣布「長住嘉義市」：親任張啓楷競選總幹事

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨前主席柯文哲官司言詞辯論結束後，近期動作頻頻，今（3日）南下幫民眾黨徵召參選2026嘉義市長的立委張啓楷站台。柯文哲受訪時表示，張啓楷是民眾黨在嘉義市最強、最合適的候選人，他相信張啓楷會贏，而他也會擔任張啓楷的競選總幹事，並長住在嘉義。張啓楷也透露，柯來擔任總幹事，能促進民眾黨中央與地方的資源整合，至於藍白協調的時間表，最晚希望在2月15日前完成。

柯文哲表示，藍白整合需要一個過程，應比民調合組一支最強的競選團隊。他對張啓楷有非常強的信心，因為嘉義市在台灣民主政治史上是一個很特別的地方，民眾相對容易接受新觀念，也能接受非主流政黨的理念與候選人。此外，張啓楷是民眾黨在嘉義市最強、最合適的候選人，他相信張啓楷會贏，而他也會擔任張啓楷的競選總幹事，並長住在嘉義。

張啓楷指出，柯文哲形容嘉義市是民主聖地，因此他堅信「我們一定會贏，也一定要贏」。他說，柯文哲擔任他的競選總幹事，會在嘉義「long stay」，所以不只是「小草」，很多嘉義市民未來也會常常看到柯文哲。這兩天已安排密集行程，未來這樣的也將成為常態，他有信心獲勝，因為嘉義市民水準高，加上有這麼強的總幹事協助。

張啓楷透露，柯文哲會來嘉義，不只是因為這裡的民眾喜歡他，過去選總統曾在嘉義拿下將近4萬票，更重要的是，柯來擔任總幹事，能促進民眾黨中央與地方的資源整合。接下來，若進入藍白合作階段，必要時也會透過民調機制產生最強候選人。

至於藍白協調的時間表，張啓楷認為「越快越好」，最晚希望在2月15日前完成，距今還有一段時間。他也提到，柯文哲曾說自己一天工作16小時，必要時甚至可以延長。柯文哲也補充，一切保持平常心，每件事都會盡全力去做。媒體追問「在嘉義常住是否會找辦公室或住所？」柯文哲則笑回，「住很簡單，隨便都可以住，一個筆電、一個睡袋就夠了。」

