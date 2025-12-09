《當毛孩老了，而我們沒有失去教育》

深夜的動物醫院裡，一對夫妻抱著十五歲老犬走進急診室。獸醫師檢查後輕聲告知：「牠已經很努力了。」 隨著犬貓平均壽命延長至 13–15 歲，全台約 148 萬隻家犬、131 萬隻家貓逐漸步入老年，「高齡毛孩潮」使越來越多家庭開始面臨老化照護、末期醫療與後事安排等議題。

高齡毛孩增加，醫療端開始轉向「末期照護」

全台動物醫院普遍觀察到，高齡犬貓的就診情況持續上升。 衰老帶來的疾病多為多重並發：腎臟病、心臟衰竭、腫瘤、關節退化等常同時出現在同一隻毛孩的身上，使醫療端不得不重新調整照護策略。

近兩年，「寵物安寧療護（palliative care）」在獸醫端逐漸成為重要討論，包括止痛、補充氧氣、協助進食、末期症狀評估，以及協助飼主制定「預立醫療計畫」。獸醫師指出，末期照護的核心不在於延命，而是降低痛苦，使毛孩在生命最後階段維持基本舒適。

每一次醫療決策都伴隨問句：「希望牠最後過得如何？」 這對多數家庭而言並不容易，因為台灣長期缺乏相關教育，多數飼主在真正面臨時才第一次接觸末期照護概念。

缺乏「失去教育」，決策壓力成為家庭最大困難

心理諮商端也同樣注意到，近年尋求「寵物哀傷」相關協助的飼主明顯增加。 而他們的困難並不限於悲傷，更常見於「末期決策」——是否急救、是否住院、是否停止侵入性治療、如何在延命與生活品質間權衡。

心理師指出，台灣社會較少討論死亡，飼主往往缺乏準備，面對老化與離別時容易出現焦慮、猶豫與自責。 這種集體現象，被專家稱為「失去教育」的缺口：缺乏面對衰老、死亡、哀傷與告別的基礎知識，使家庭在關鍵時刻承受過大的心理負擔。

後事處理：臨終銜接更透明，告別方式逐漸被理解

全台寵物殯葬端近兩年逐漸重視「臨終銜接」，讓飼主在毛孩離世前後不至於完全陌生。殯葬人員會向家屬說明：遺體如何保持體面、是否能最後陪伴、告別流程如何進行、骨骸可選擇的安置方式（如樹葬、撒放、封存等）。

遺體處理方式目前普及的 火化；以及新興善終 寵物水化（Aquamation）。 兩者差異與流程被逐漸說明清楚，讓家庭不必在悲傷中倉促決策。殯葬業者強調，資訊透明是降低遺憾的第一步，而臨終流程越清楚，家庭越能以較穩定的狀態面對告別。

制度仍未完整，但「學會失去」須受到重視

儘管醫療、心理與殯葬端都開始重視末期照護，但整體制度仍有明顯缺口： 全台缺乏統一的動物安寧照護指引、臨終諮詢資源不足、醫療與殯葬之間的銜接仍待整合。因此，家庭往往是第一線承受者。 面對高齡毛孩的問題：我們知道如何愛牠，但是否足夠知道如何陪牠走完？專家指出，失去教育不是要消除悲傷，而是避免迷失；不是要壓抑情緒，而是讓家庭有能力做出不慌亂、尊重生命的選擇。