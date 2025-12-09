當永續已成旅遊業必修課：觀光署研習課程帶領旅行社業者深度掌握 GSTC 永續準則與未來趨勢

為協助業界掌握趨勢、理解標準並落實行動，觀光署舉辦「2025旅行業永續旅遊研習課程暨企業參訪」，邀請全球永續旅遊委員會（GSTC）市場策略經理關旅瑄，以國際視角拆解最新動向與趨勢，並帶領業者釐清永續旅遊的核心精神與轉型方向。

觀光署研習課程帶領旅行社業者深度掌握 GSTC 永續準則與未來趨勢。

全球環境劇烈變動，永續成為旅遊業的市場門票

關旅瑄指出，旅遊業占全球 GDP 約 10%，同時也產生 近 7.3% 的碳排放。疫情後全球旅客行為出現巨幅轉變，各項調查顯示旅客期待更加負責、友善環境與在地社群的旅遊選擇。

關旅瑄指出，旅遊業占全球 GDP 約 10%，同時也產生 7.3% 的碳排放，使永續轉型成為全球政策與市場共同推動的核心議題。除了旅客意識快速提升——Booking.com 與 Trip.com 調查均顯示九成旅客認為永續旅遊重要——各國政府與供應鏈亦開始以更明確的規範介入，如土耳其將 GSTC 納入國家法規、新加坡目標 2025 年 60% 飯店取得永續認證，而 OTA 平台也逐步優先曝光符合永續標準的旅宿。

意味著永續旅遊不僅是品牌形象，更是旅行社能否被看到、被選擇、被信任的核心競爭力。

永續旅遊 ≠ 生態旅遊：它是一套管理系統

在課程中，關旅瑄經理反覆強調一個常被誤解的觀念：永續旅遊不是「環保」活動，而是完整的管理架構。GSTC 準則提供了全球旅遊業共通的語言，包含四大構面：

永續管理（S1）：治理、風險控管、利害關係人協作等 社會經濟效益（S2）：在地就業、社區合作、公平分配等 文化永續（S3）：文化保存、尊重社群、促進文化價值等 環境保護（S4）：資源管理、減碳、棲地保護等

對旅行社而言，永續的語彙不應侷限於餐廳環保、景點介紹，而是從公司治理到旅程設計、供應鏈合作、旅客教育，全都能逐步導入。而GSTC 的角色是「標準制定」與「認證認可」（Accreditation），確保全球審核機構的品質與可信度。

旅客與市場都在變，旅行社需重新思考「旅行的價值」

在與業者的交流中，關旅瑄分享多個國際案例：如瑞士將永續導入旅遊品牌策略、提升目的地形象

；日本地方創生旅遊透過深度體驗讓旅客真正接觸土地；而歐洲品牌以「慢旅」重新詮釋旅遊對社區的貢獻。

當旅客越來越重視真實性與在地性，而永續旅遊恰恰能將這些價值放大，關旅瑄指出，許多台灣旅行社也分享自身嘗試，包括與小農、漁村、工藝店合作、建立穩定採購；透過分流與即時溝通改善觀光地點壓力；推動低碳體驗，如步道、鐵道、自行車路線；與旅宿協力降低浪費、優化大型團體動線等等。

全球永續旅遊委員會（GSTC）市場策略經理關旅瑄

永續溝通是關鍵：減少漂綠，放大真實行動

為避免落入常見的「漂綠」風險，關旅瑄提醒，過度強調「我們很永續」卻沒有數據支撐或具體行動，會造成反感；而建議採用 永續溝通三步驟：

說明意義（Why）

例如：為什麼要與在地生產者合作？旅行能帶來什麼改變？

展示行動（What）

如：團體餐使用在地食材比例、減碳數據、與社區的合作方式。 提出參與方式（How）

旅客能做什麼、旅行社如何引導、旅程中可實踐的行為。

關旅瑄同時分享國外成功案例： 「一家旅宿不只告訴你用環保備品，而是帶你認識水資源來之不易的原因，並在館內設計遊程，讓旅客親身參與在地的自然保育。」旅行社同樣能運用這種方法，讓行程真正「有意義、可感知、能參與」。

永續是旅遊產業的韌性：越早做，越有競爭力

課程最後，關旅瑄經理總結：「永續不是負擔，而是風險管理與韌性培養。」在極端氣候、能源危機、旅客意識提升、平台規範趨嚴的情況下，旅遊產業若不提前調整，將面臨被市場淘汰的風險。

「永續是一段旅程，而非終點。累積集結起來，小行動影響力可以改變產業、世界。」

唯有及早行動，旅行社才能在快速變動的國際市場中保持競爭力並走得更遠！

