當汗水遇上 Web3：LBank Labs 四場運動賽事應援，讓「挑戰極限」看得見

記者 陳聖偉 / 報導

當大多數人仍熱衷於談論「長期主義」時，LBank Labs 正用行動做出最有力的詮釋。2025 年末，透過連續四場臺灣頂級體育賽事的深度參與，向世界證明：真正的韌性，不僅存在於區塊鏈的共識機制，也流淌在每一位選手的汗水與堅持之中。

2025 年 11 月至 12 月期間，LBank Labs連續贊助四項臺灣頗具代表性的體育賽事：Wave Trail 臺灣公開水域挑戰賽、夢想盃游泳錦標賽、觀音山馬拉松，以及即將開跑的臺北馬拉松。超過 33,000 名選手在這些賽場上揮灑熱血，而 LBank Labs 以專業補給與全方位後援，成為他們最堅實的後盾。

從水域到賽道：用專業補給詮釋「同行者」精神

11 月 9 日，在 Wave Trail 臺灣公開水域挑戰賽上，600 名選手齊聚新北大都會公園微風運河。面對湍急水流和極限體能考驗，他們在水面上拚盡全力，挑戰自我極限。作為贊助商，LBank Labs 在賽道沿線設立補給站，提供飲品、點心及運動能量補給，為不同年齡層的選手加油鼓勵。現場工作人員以溫暖的微笑和貼心服務，讓每位選手都能穩健前行，成為賽場上最動人的風景。

同樣的拚搏精神，也在夢想盃游泳錦標賽（11 月 29–30 日）與觀音山馬拉松（11 月 30 日）中持續閃耀。夢想盃吸引 1,600 名選手參賽，兩日累積人流達 7,000 人，並透過電視、MOD 及智林體育台同步轉播。LBank Labs 不僅贊助賽事籌辦，還為全場選手提供飲用水，並在帳篷區設置補給點，每一個細節都確保選手能以最佳狀態完成比賽。

同一週末，觀音山馬拉松迎來 3,000 名跑者。作為擁有逾十年歷史的經典賽道，其起伏地形對跑者的耐力與意志力都是嚴峻考驗。LBank Labs 深知關鍵時刻的補給至關重要，真正的支持，不是錦上添花，而是雪中送炭。他們特別在賽道最艱難的路段提供專業運動果膠和運動飲料，為跑者注入能量，陪伴他們衝過每一個艱難的上坡，直至衝線。

這種對細節的執著，也正反映了 LBank Labs 在投資領域的行事風格。作為管理資產超過 1 億美元的全球性 Web3 風險投資機構，LBank Labs 專注於早期投資，涵蓋合規區塊鏈基礎設施、受監管的去中心化金融（DeFi）應用、人工智慧整合以及機構級去中心化解決方案。正如他們精心挑選每一個投資項目，LBank Labs 也精心規劃每一場賽事的支持方案，因為他們深知，無論是在投資還是在賽場，真正的價值都來自於長期的陪伴與專業的支持。

韌性，從來不分年齡與行業

在這些賽事中，參賽者的年齡跨度極大，夢想盃最年輕的選手僅 6 歲，而觀音山馬拉松的最年長完賽者接近 70 歲。從孩童的初次嘗試，到年長選手的堅毅衝刺，每一位參賽者都在用自己的方式詮釋著挑戰與突破的意義。

LBank Labs 始終相信，體育賽場與 Web3 世界擁有相同的內核：在充滿未知的挑戰中，唯有不斷突破自我的人，才能抵達終點。正如區塊鏈技術推動金融變革需要長期主義與創新勇氣，泳者的每一次划水、跑者的每一步衝刺，都是對韌性與信念的書寫。

LBank Labs 負責人 Czhang Lin 表示：「在 Web3 世界，我們習慣與不確定性同行；在運動賽場，我們看見最純粹的堅持。這些賽事不僅是臺灣體育的年度盛事，更是『挑戰極限』精神的最佳象徵。透過每一次補給與每一聲加油，我們希望讓每位選手感受到：真正的強者，從不孤單。」

在挑戰中創造價值的精神，使 LBank Labs 既支持那些敢於突破傳統、勇於創新的早期項目，也為每一位挑戰自我極限的選手喝采。在 LBank Labs 看來，賽場上的堅持與投資領域的長期主義本質相通：都是在不確定中尋求更大可能、在挑戰中成就價值。這份精神共鳴，使 LBank Labs 不僅是賽事的贊助商，更成為每一位勇敢追夢者的堅定同行者。

12 月 21 日，在臺北見證更大的突破

在即將到來的 12 月 21 日臺北馬拉松—臺灣最大、近3萬名跑者參賽、世界田徑總會認證的國際馬拉松賽事中，LBank Labs 將再度出場，為專業跑者團隊提供運動果膠與全方位補給品，與這座城市共同見證突破與堅持的力量。

透過多次贊助臺灣頂級體育賽事，LBank Labs 不僅在物質上為選手提供保障，更在精神上與他們同行。無論是微風運河的波濤、夢想盃泳池的浪花，還是觀音山馬拉松的起伏賽道，LBank Labs 的名字都與汗水、堅持和突破緊密相連。這一系列行動，也讓公眾清晰感受到：Web3 世界的勇氣與堅持，同樣可以被具象化、被看見，也可以成為城市文化的一部分。

在賽場，LBank Labs 不只送出補給，更將 Web3 的信念融入了數萬選手的每一次衝刺，在挑戰極限的時刻，你從不孤單，因為有人與你同行。當最年長的跑者顫顫巍巍越過終點線，當最年輕的輪椅選手用手臂劃出人生第一場全馬，當無數普通人拖著痠痛的雙腿衝線那一刻，他們或許並不知道，自己剛剛與 Web3 最硬核的精神完成了同頻共振。在 Web3 的長跑裡，我們從不缺領跑者，我們缺的只是更多願意在漫漫黑夜中，為陌生人遞出一瓶水、點亮一盞燈的同行者。

這正是 LBank Labs 想告訴世界的：

區塊鏈從來不是冰冷的程式碼，而是一群在黑暗中互相點亮的人；

長期主義從來不是空洞的口號，而是一瓶在賽場上遞到你手裡的運動飲料；

去中心化，從來不是否定中心，而是讓每一個節點都成為他人的中心。