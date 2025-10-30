取自神達官網

台股30日呈現開高震盪走低並收低的激烈盪走勢，加權指數終場小跌7.21點，盤中高低相差411點，收盤時整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為航運、電機機械及電器電纜，電子相關類股則是通訊網、其他電子及電腦周邊表現相對較佳，勉強維持在平盤以上，而同為輝達概念族群股中的神達(3706)，具業績題材且股價與基期相對較低，成為當沖標的股，30日持續發威，在量能驅動下，開盤後一度拉升至100.5元，隨後遭壓力壓回至平盤以下，不過承接力強，帶領股價反彈走高，直至終場股價上漲3元、收在98.5元，成交量爆出14.72萬餘張為族群中之冠。

台股30日呈現多空激烈拉鋸走勢，加權指數前40分鐘為上衝下洗格局，隨後便多在平盤上下做拉鋸，直至終場指數下跌7.21點，收在28287.53點，總成交值為億6306.34元。櫃買市場指數開盤後20分鐘維持在平盤以上，之後便跌至平盤以下進行震盪整理，直至終場指數跌幅縮小，指數收在262.02點、下跌2.06點，總成交值為1427.18億元。

輝達於美國時間27-29日於美國華盛頓DC舉GTC大會，不僅輝達股價連3日收漲，公司市值亦突破5兆美元，台股輝達概念族群股亦受到鼓舞，於盤面上成為表現相對突出的族群，而族群股中由於多數大型股近期股價與基期墊高，市場投資人恐有追高風險，因此轉向低股價與低基期的業績題材個股，而神達30日股價表現便是最佳的例子。

理周投研部指出，神達為輝達AI伺服器的成員，9月營收受出量增加的帶動，營收呈現雙增，單月營收為100.3億元、月增62.6%、年增90.4%，創歷史新高；累計今年前9個月營收為750.5億元、年增98%，亦創歷史新高。法人看好在伺服器出貨動能持續增溫下，估計明年全年每股盈餘有上看8元的實力。因此，也吸引買盤持續鎖定，30日股價開盤後一度拉升至100.5高點，在解套賣壓出籠後，股價一度拉低至平盤以下，所幸低接買盤承接力道強，股價隨即反轉拉高，直至終場上漲3.3元、收在98.5元，總成交量爆出147232張，居族群之冠。

截至29日收盤，市場三大法人同步買超21613張，其中外資便貢獻了6876張，且投信更是連7日買超共計14925張，自營商連5日買超共計3018張，市場主力也連3日買超共計15914張。而神達29日當沖更衝到4.64萬張、當沖率達46.7%。

理周投研部表示，以神達30日收盤價98.5元計算，股價已站上所有均線之上，且自5日線至月線的乖離率維持在4.63%至6.57%的正常區間內，後續若在業績題材與量能配合下，股價仍有機會再向上突破，且有機會進一步挑戰8月27日盤中拉上103元高點，短線操作可於股價拉回時，尋找適當買點進場。

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--當沖飆股神達30日續強 收盤股價上漲3.46% 成交量爆14.72萬張 - 理財周刊