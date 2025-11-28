當沖1週賠6萬！ 她坦言「小賺就飄了」 過來人：越急賠越快





股市瞬息萬變，短線炒作容易大起大落。有網友表示，11月初時在小賺了3萬多元，之後「飄了」玩當沖，結果獲利全吐回還倒賠6萬多元，坦言心中很難調適，也引發眾人熱議。



一名網友在論壇Dcard以「當沖畢業」為題發文分享自己的投資經歷。表示自己原本在11月初時候的波段小賺了3萬，但在短短一週內當沖失利，不僅將之前的獲利全數吐回，還額外倒賠6萬多，坦言自己為此感到心痛，後來因為不想心情因股市起伏，選擇將資金全數投入丟0050，結果卻發現近期大盤表現也不理想，忍不住常想「失去的6萬要怎麼賺回來」，自認是「賺了點錢就飄了」而被市場修理，也無奈感嘆，難道只能乖乖上班存錢嗎？

▼原PO表示自己因當沖將原本獲利的3萬元全數吐回，甚至還倒賠6萬多，坦言心情因此受到影響。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）

此案例吸引眾多網友留言討論，許多人認為原PO最大的問題是「急」，認為他應該先調整好投資心態：「越急賠越快」、「賠錢的第一步就是想把失去的賺回來」、「這種想要儘快賺回來的心態要避免，會害你做出不理性的決策」，也有網友表示，當沖賠的往往比賺的多，頂多是小賺、但只要遇上一次大賠就足以畢業，原PO能在6萬時停手反而是幸運：「當沖要靠天份，99個裡面看有沒有1個能賺錢」、「六萬還好啦，我曾經被鎖漲停一次噴快三十萬，你能六萬就醒來，很省了」、「賠六萬小case，別傷心，當沖融資融券隔日沖賠百萬的在這」、「之前賠20萬好不容易賺回來，然後在大盤很震的時候沖了幾把現在-30」、「我當沖今年賠了三十萬」。

▼不少苦主紛紛分享自己當沖失利的情況，認為短期操作需要花大量的時間研究資訊，並非一般人能做到，也認為從另一個角度看，原PO在虧損6萬時就停手也許反而是幸運。（示意圖／取自Pexels）

也有網友認為，原PO的投資心態還不成熟，這次賠錢算是「繳學費」，認為若想在短線交易獲利，必須了解充足的資訊，無法靠運氣，並建議原PO若是小資新手，還是長期投資較妥當：「0050+0056慢慢買」、「ETF長期投資最穩」、「做股票有賠有賺都很正常，既然願意放0050，長期來看還是有正報酬的」、「我也是剛接觸股票賠了20幾萬，後來乖乖存ETF，2年終於回本了」。

（封面示意圖／取自Pexels）

