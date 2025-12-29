當法律遇上AI 法創黑客松東吳大學登場

參賽團隊合影

參賽者與評審進行實作交流

東吳大學表示，要轉化法律條文不再是生硬的文字，而是創新活用的驅動力。由東吳大學人本AI研究中心、東吳人工智慧應用社、台灣法學基金會共同主辦的「2025 NextWave AI法創黑客松」，在東吳大學城中校區展開決賽與頒獎典禮。這次賽事規模亮眼，共有來自全臺10所大專院校的23組團隊參加，15組團隊成功入圍決賽，共同競逐法律科技的創新奪冠競賽。

東吳大學指出，這次黑客松的核心在於實踐「人本AI」價值，透過探討AI如何串接於法律諮詢與自動化合約檢索系統，讓參與團隊在解決社會痛點的過程中，深化前瞻技術的養成效果。參與者透過競賽討論與活動參與，提升法律認知與流程優化的實務能力，台灣法學基金會錢世傑執行長說明，法律科技的精髓在於賦能，學生能運用AI工具解決實務問題，正展現臺灣法學教育邁向數位轉型與跨域整合的領先實力。

活動亮點之一在於引導學生運用 AWS Party Rock 等低程式門檻平臺進行原型實作。這項創舉打破了「只有工程師能寫程式」的迷思，讓法律系、設計系及醫管系的學生也能在短時間內，將對法律服務流程的痛點觀察，轉化為可實際操作的AI解決方案，實踐「法律可近性」的核心目標。各參賽團隊充分展現「跨領域養成」的精神。成員背景不僅限於法律與資訊，更跨足醫務管理、土地資源、軟體工程、智慧製造及國防科學。參賽學子在實作中運用AI技術，將抽象的法律條文轉化為直觀的AI應用雛形，透過從使用者的角度出發，進一步打造AI技術的創新服務應用。

東吳人工智慧應用社社長詹禮綸強調，黑客松是實踐創意與交流學習的最佳舞台。在長達三個月的賽程中，參賽者從初賽發想、技術實作到工作坊的引導，最終來到決賽簡報，參加競賽團隊不僅提升了AI應用能力，更在溝通中培養出解決複雜問題的韌性。