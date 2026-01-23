當漂亮女生很花錢？ 她精算「1年開銷」嘆：比想像中燒錢





在社群時代，「精緻感」似乎成了不少人追求的標準，但維持漂亮外表究竟是自我投資，還是無底洞？近日就有一名女網友分享自己的年度變美開銷，直言真正開始打扮後，才發現這條路「比想像中還燒錢」，相關數字曝光後，也引發網友正反兩派激烈討論。

這名女網友在網路論壇Dcard上發文指出，她將所有與外貌相關的支出攤開計算後，才驚覺一年花費相當可觀。即便不包含牙套、整形等高額項目，單就醫美療程來看，像是皮秒雷射、肉毒等，年支出就落在10萬至20萬元之間。

廣告 廣告

除了醫美，她也提到日常維持的開銷同樣不低。頭髮、睫毛與美甲幾乎每1到2個月就需要整理一次，每次動輒上千元；若化妝與保養品以專櫃品牌為主，一年基本花費約3萬至5萬元，使用頻率高的話甚至可能逼近10萬元。

▼原PO透露頭髮、睫毛與美甲幾乎每1到2個月就需要整理一次，每次動輒上千元。（示意圖／取自Pexels）

穿搭方面也是一筆不小的支出。原PO表示若每月添購一套品質尚可的服裝，花費約落在1千到1萬元不等；再加上一年購入1至2個品牌鞋款或包包，金額約10萬至20萬元。此外，為了維持體態，她還投入健身或皮拉提斯等課程，一年約需2萬到10萬元。

將上述費用取中間值計算後，她得出結論：若想維持「精緻漂亮」的狀態，一年大約要花掉44萬元，且這還不包含飲食、社交與日常生活開銷，讓她直呼「真的很可怕」。

▼原PO指出女生的生活開銷非常龐大。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，立刻引發大量回應。有網友認同她的說法，直言「所以漂亮女生很貴」、「所以不要隨便便宜臭男人」、「頭髮不用每個月一次吧？睫毛、美甲其實沒有很必要，拿比較高級的鞋子包包也不會讓人變漂亮，我覺得吃得健康、飲食均衡、運動不要熬夜比較漂亮，你列舉的很多只是自己會覺得更漂亮，實際上對美貌的影響微乎其微」、「確實，我的美麗都是錢換來的」。

也有另一派網友指出，真正的差別在於「天生與後天」，直言後天打造的漂亮本來就要花錢，「漂亮女生根本不需要花那麼多錢，除非是明星有特殊需求，不然普通人要花這麼多錢維持外貌，不過都是因為不夠好看而已」、「後天漂亮女生才那麼貴啦，我身邊真正妹朋友素顏就超漂亮了，正妹就是正妹，也通常吃不太胖，通常身材比例也都不錯，正妹他們就天生麗質膚質好，打扮更是不用太花錢」、「後天漂亮才貴，如果天生麗質根本不用花到這些錢，素顏就可以美翻」。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



精緻女要結婚才說沒存款 他嘆「要求存錢很過分」? 網戰翻

「月入8萬＋三路金援」！ 台北精緻女曝17萬開銷 網搖頭：貴族世家

北漂精緻女孩「月開銷3萬5」 清單曝光她嚇壞：難怪存不了錢