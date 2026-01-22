當漂亮女生超燒錢？她算「一年要花44萬」引熱議

一名女網友在Dcard發文分享「變漂亮」背後的真實成本，指出自從開始學習打扮後，才發現這是一條相當燒錢的不歸路。她表示，即使不計牙套或整形等高額項目，單是皮秒雷射、肉毒等醫美療程，一年就需約10至20萬元；再加上頭髮、睫毛與美甲每1到2個月定期維護，每次動輒上千元。

此外，原PO也提到化妝與保養品若以專櫃為主，一年保守估計3至5萬元，甚至可能高達10萬元。治裝費同樣驚人，每月購入一套品質尚可的衣服，金額落在1千至1萬元之間，若一年再添購1至2個品牌鞋包，花費就可能達10至20萬元。

再加上健身、皮拉提斯等運動課程，一年約2至10萬元，原PO以各項支出取中間值計算，維持美麗一年約需44萬元，且尚未包含飲食與生活費。貼文曝光後引發熱烈討論，有人認同「漂亮真的很貴」，也有人認為與其砸錢打扮，不如注重飲食、作息與運動，更有人直言「天生麗質的人根本不用花那麼多錢」。

