當演員太窮！男星連吃三個月「蒸蛋配白飯」 家人看不下去伸援手

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒等人主演。其中初孟軒飾演的劇場導演，與李雪、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒組成的「青春五人幫」即使面臨劇團倒閉，仍決定勇闖傳說中的鬧鬼劇院，希望靠一齣戲挽救夢想。這些戲裡的挫折，其實也切中許多演員現實中的心境，初孟軒就坦言：「最窮的時候三個月都只能吃蒸蛋配白飯。」

初孟軒在《啵me之我的青春住了鬼》中，同時面對創作卡關、愛情受挫、劇團瓦解的三重壓力，他也坦承，演員初期收入不穩定，「很感謝家人願意支持我做這份工作。」即使生活拮据也不敢主動求助，他感性說：「最後是家人看出我撐不下去，先伸出援手，我真的很感激。」

其他演員也分享追夢路上的跌撞與堅持，被稱為「台版今田美櫻」的陳昱廷說：「演員最難的是經濟不穩，我當過冰淇淋店、服飾店員，也曾在運動用品店工作，就是為了讓自己能繼續表演。」以BL劇累積人氣的安俊朋則透露：「我也有完全沒收入的時候，只能打工、朋友約都不敢去，只能撐著。」李雪則以樂觀面對一切，不只會擺攤賣手工小物：「我本身是舞蹈老師，身體閒不下來，所以不用擔心沒工作！」

電影著重角色之間的情誼與羈絆；演員們也以不同方式詮釋「鬼嚇人」的戲份。陳昱廷笑說：「因為有喜劇元素，我特別去收集網路上被嚇到的影片，私底下我也會去嚇嚇別人，觀察別人受驚嚇的樣子。」顏廷儒是靠環境入戲，「美術太厲害，整個環境真的蠻可怕，幸好旁邊都是人，如果是我自己一個人的話，一定不敢待在現場！」

安俊朋則笑談：「我本來超怕鬼片，硬逼自己看一些片段，幾乎是遮著眼睛看完的，也算是人生挑戰！」李雪是把演出重心放在「五人幫」的感情：「雖然是鬼片，但故事真的在講劇團怎麼合力完成一齣戲，所以沒有特別練『怕鬼』，但還是有去拜虎爺保平安！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導