當爸倒數！婁峻碩耶誕城首曝寶寶性別 甜蜜談未來計畫

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

台灣男歌手婁峻碩與交往8年的焦凡凡於2024年底登記結婚，並於2025年9月對外證實懷孕喜訊。婁峻碩昨（14）日受邀登上「2025新北歡樂耶誕城」舞台，連續演唱〈No Rush〉、〈刀〉、〈鑰匙還你〉等多首人氣歌曲，炒熱現場氣氛。演出結束後受訪時，他也首度公開寶寶性別，開心宣布即將迎來一名「兒子」。

婁峻碩演出結束後受訪時首度公開寶寶性別，開心宣布即將迎來一名「兒子」。（圖／翻攝自婁峻碩IG）

談到寶寶性別，婁峻碩笑說夫妻倆一開始並沒有預設的答案，但在確認前兩人都直覺猜測會是女兒，「有一些民間說法，像是肚子比較圓、懷女生會變漂亮，她看起來真的有變漂亮，結果是男生！」得知是兒子後，他難掩興奮表示：「當然女兒也很棒，但現在確定是兒子，有個好兄弟一起做很多事，我都想好了。」

至於寶寶的小名，婁峻碩選擇低調不公開，僅透露是夫妻私下的暱稱，對外一律用「寶寶」稱呼。當被問到即將升格為人父的心情，他坦言目前還沒有太多緊張感，「這個階段不想想那麼多，想多享受一下還沒小孩的這段時間。」

婁峻碩也分享了老婆的懷孕近況，形容她是「快樂媽咪」，整體狀態相當不錯，「她現在工作比較少，有活動就去，其他時間就是開心吃、開心睡，做自己想做的事，狀態很好。」關於焦凡凡即將挺孕肚主持屏東跨年晚會，婁峻碩坦言他多少有些擔心，但對老婆仍相當有信心，「我每天都會問她狀況，她都說OKOK。」並表示自己跨年只接這一場，就是想陪她到最後。

除了家庭新身分，婁峻碩也預告音樂計畫持續推進，透露正著手準備新專輯，目前已經完成幾首作品。事業、家庭雙喜臨門，讓他對未來充滿期待。

