當爸媽還像單身一樣自由！張書豪嘆「這種人遠遠的就好」：孩子不是生來好玩

藝人張書豪與歐陽妮妮結婚後，於去年迎來寶貝兒子「睦睦」。升格人父一年多來，他常在社群分享育兒生活，近日也發文抒發為人父的心境，直言有了孩子後「沒有自己了」，強調這不是犧牲，而是必須扛起的責任。

張書豪在Instagram轉發了Rain的訪談片段，片中Rain談到當父親後的改變，說了一句「孩子出生以後，你就沒有自己了」，這句話深深打動張書豪，他寫下：「超認同，當孩子出生以後，你就沒有自己了，這不是犧牲，而是責任，為一個生命負責。」對他來說，孩子不是可以隨意對待的物品，「『他/她』不是一塊錶，一台車，一顆包，生來好玩還可以明天換一個的。」

張書豪認為如果想要好好做自己，可以不要生小孩。（圖片來源：IG bryanchang1988）

張書豪語重心長地指出，身邊許多人雖然已經有了孩子，卻依然過著像單身一樣自由自在的生活，想幹嘛就幹嘛，想去哪就去哪，「其實也沒有錯，只是那些不在家的時光，可能是辛苦的另一半，正努力的陪伴著想著你的孩子。」他認為，如果無法承擔起這份陪伴與養育的責任，與其讓另一半獨自辛苦，甚至讓孩子感受不到完整的關愛，「不如不生，好好的做最快樂的自己。」他建議，對於這種生活態度的人，最好保持距離，「遠遠的就好。」

對於正在考慮是否要生小孩的情侶，張書豪也提供了一個非常實際的觀察方法。他建議：「如果你／妳有考慮跟現在的對象生小孩，剛好你們有養寵物，那麼寵物如何被照顧就是一個很好的縮影。」他直言，如果一個人連對寵物都不怎麼用心照顧，那麼未來他照顧孩子的模樣，很可能也「八九不離十」。

