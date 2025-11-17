（圖／本報系資料照）

今年日本遭受空前熊患，因素錯綜複雜，但當熊害已成為共識，日本開始緊急應變，透過修改《鳥獸保護管理法》、增僱獵人，准予撲殺誤闖人間的黑熊。原來追求的人熊共處的均衡，在熊害多到無法忍受，量變就引起質變，直接下達「獵熊令」殺無赦！熊害如此，黑熊青鳥之害，亦復如是！

最近大陸針對黑熊青鳥們的法律動作呈現前所未見的趨勢。過去大陸國台辦經常點名台灣的政治人物、網紅、名嘴為頑固台獨分子，揚言進行懲戒制裁，但由重慶公安、泉州公安宣布對沈伯洋、八炯、閩南狼等人立案偵查、公開懸賞，倒是前所未見，更由央視製播專題紀錄片，公開點名並揚言「全球通緝」。

廣告 廣告

這些動作並非零星事件，而是自大陸全國政協主席王滬寧在「台灣光復紀念日」的重要談話後，「反對台獨」不再只是政治宣示，而是發出執法的信號槍，逐步落地成為公安機關績效目標！

台灣光復節當天，王滬寧說出「台獨分裂活動不得有任何空間」，這並非常規的政治口號，而是中央對公安、國安、宣傳系統的「政策授權」：凡被框定為分裂行為者，不僅是輿論批判的對象，更可成為法律追訴的目標。

此後短短數周，地方公安於重慶、泉州同步動作，再加上央視的紀錄片操作，使「法律行動」和「輿論戰」銜接成壓力鏈條：先標定敵人，再全國曝光，最後以司法追訴強化震懾。

這種結構性的配套，意味中共針對台獨的治理策略已從「政治定性」升級到「法律懲治」，進入可複製、可擴張的制度化階段。換言之，這不是臨時起意，而是根據法規、按照中央部署、由地方執行。若此模式運作順暢，未來被中國視為「台獨」的台灣藝人、網紅、學者、NGO，甚至海外留學生，都可能成為偵查名單的「下一個」。這正是陸委會警告的：「今日沈伯洋，明天所有台灣人都可能被盯上。」

值得指出的是，報導中說「將透過國際刑警組織發出紅色通報」，其實，國際刑警組織禁止介入政治性案件，而以「分裂國家」為名的追訴，多數民主國家不會接受。

然而，大陸提出紅色通報，本質不為真正引渡成功，而是進行「國際管轄權的象徵宣示」。特別是在最近共機繞台、航母穿越台灣海峽的情況下，北京已向國際釋出明確訊號：台灣屬中國領土，跨境事務由我定義。因此，雖然紅色通報未必能真正跨國實行，但「宣示主權」與「塑造國際心理預期」的目的已然達成。

過去兩岸雖無正式司法互助，仍維持一定程度的默契。但自賴清德公開稱大陸是「境外敵對勢力」後，兩岸互信基礎被徹底掏空。因此，跨境默契的消失反而讓大陸更能透過「刑事化台獨」來強化其治理邏輯。

在北京眼中，台灣既自我定位為「敵對」，那麼任何人若宣揚「台獨」，即不再只是不同政治立場，而成為「敵方政治行動者」。這將促使北京在法律、宣傳與軍事層面同步加壓，使懲治台獨更加正當化，更能建立制度化威懾！（作者為前立法委員）