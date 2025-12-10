當王世堅面嗆簽生死狀 新黨副秘遭警架離

新黨秘書長游智彬帶著生死狀要民進黨立委王世堅簽署。（圖／TVBS）

新黨副秘書長游智彬再次前往民進黨部挑戰立委王世堅，手持生死狀要求簽署，延續上週王世堅「放馬過來」的言論爭端。現場一度陷入混亂，游智彬被警方架離現場，而王世堅則完全不予理會，反諷對方是為選舉炒作話題。此外，王世堅也針對黨內小紅書禁用爭議表達反對立場，認為禁用將犧牲台灣的民主自由價值，同時不認同苗博雅關於「戰時上班」的言論，強調戰爭威脅不分政治立場。

新黨秘書長游智彬帶著生死狀要民進黨立委王世堅簽署。（圖／TVBS）

新黨副秘書長游智彬10日再度前往民進黨部挑戰民進黨立委王世堅，這次他特地準備了生死狀，打算當面要求王世堅簽署。這場衝突源於上週王世堅不滿游智彬隔空叫囂時，怒嗆「生死狀簽一簽，放馬過來」，游智彬隨後在網路上發布影片回應，並親自前往現場。

當游智彬在民進黨部呼喊王世堅時，現場氣氛緊張。面對被晾在一旁的情況，游智彬脫下帽子和口罩，試圖引起注意，但換來的只是警方的介入。游智彬抗議王世堅動用警察，現場隨即陷入拉扯，甚至有警察一度摔倒在地。整個過程中，王世堅完全沒有理會，彷彿一旁的混亂與他無關。

被警方架離現場後，游智彬仍試圖重返現場繼續挑戰。對於這一連串的行為，王世堅事後表示，游智彬是為了選舉才來炒作新聞，雖然肯定對方「簽了生死狀證明勇氣十足」，但仍認為這種方式「不好」。

除了回應游智彬的挑戰外，王世堅也針對黨內近期的爭議發表看法。關於小紅書使用爭議，他表示反對禁用，認為雖然禁用可以解決許多問題，但會犧牲台灣引以為傲的民主和自由價值。

對於台北市議員苗博雅提出的「戰時上班論」，王世堅也明確表達不認同，強調「砲彈打過來不分獨派、紅派、中華民國派，不分藍綠白紅，都一樣都會打到」。

