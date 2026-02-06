當王滬寧面 蕭旭岑提「原汁原味九二共識」

中國全國政協主席王滬寧（左二）4日上午在北京人民大會堂新疆廳會見國民黨副主席蕭旭岑（左）。圖／聯合報系資料照片

國民黨副主席蕭旭岑於二日至四日率團訪陸，行程最後一天會晤大陸政協主席王滬寧。蕭旭岑昨接受專訪表示，他當王滬寧面表達「原汁原味的九二共識」、台灣人盼望和平等，獲王正面回應。談及黨主席鄭麗文與中共總書記習近平是否會面，蕭說，尚無確切訊息，未來能深化交流，「更高層的會面應會水到渠成」。

蕭旭岑說他當面向王滬寧表達台灣人民的心聲，不希望台海發生戰爭，王滬寧也表示大陸領導人想法一致，希望台海和平。蕭強調，台獨是紅線，國民黨完全不贊成，違反中華民國憲法也危害台灣人的利益，他訪陸時也沒有聽到一國兩制、武力統一。

國民黨大陸事務部主任張雅屏說，蕭旭岑會見王滬寧時，明確還原「原汁原味的九二共識」、「一中各表」的精神，既然各自口頭表述，表示有擱置爭議、求同存異的空間，當面向王滬寧表達台灣人不希望衝突，盼和平解決爭端，希望大陸正視台灣人的主流民意，獲得王滬寧正面回應，王滬寧表達大陸以和平為首要目標。這是針對大陸軍演的壓力，國民黨首次明確向大陸最高層表達台灣人的感受，並獲得善意與正面回應。國民黨的路線才是真正能推動兩岸和平的路徑。

對於外界關注的鄭習會？蕭旭岑說，國共平台停了十年，這次重新啟動是第一步，未來若能深化交流，重建溝通平台，「更高層的會面應該會水到渠成」。但對於鄭習會時間點，目前為止沒有確切的訊息。

蕭旭岑專訪中也不否認鄭習會獲得陸方正面回應，他說，春江水暖鴨先知，他跟王滬寧見面剛好遇到立春，有「冬去春來」意味，象徵過去兩岸關係的冬天要過去，春天要來了。

外傳鄭麗文訪美會被冷處理，蕭旭岑駁斥說，這是非常可笑的推斷，美國人要看訪賓對美國而言有無價值。鄭麗文作為最大在野黨的主席，且重新與中國大陸交流，光美國的訪客就可用絡繹不絕形容，從政界、商界到智庫，凡是知道的都跑到國民黨中央，想知道鄭麗文跟中國大陸重建互信跟溝通平台是怎麼回事，無法理解為什麼訪美會遭到冷處理。

