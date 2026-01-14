當理所當然的日常崩解之後 西島秀俊直視婚姻失衡、紐約狂奔尋子

電影《最親愛的陌生人》描述西島秀俊（左）與桂綸鎂飾演的夫妻，他們在紐約生活，關係在長年壓抑與失衡中逐漸崩解。（甲上娛樂提供）

由《在車上》日本影帝西島秀俊攜手金馬影后桂綸鎂主演的國際合製電影《最親愛的陌生人》，將於本週五（1/16）在台上映。本片集結台、日、美三地製作團隊，全片於紐約實景拍攝，以冷冽寫實的影像風格，描繪一段在移民處境與親密關係壓力下逐漸崩潰失衡的婚姻。

電影由曾以《失序男孩》、《男人真命苦》展現「悶燒暴力」敘事風格的導演真利子哲也編導。故事聚焦日本籍丈夫賢治（西島秀俊 飾）與華裔妻子珍（桂綸鎂 飾），兩人定居紐約，長年在文化差異、生活壓力中，維持婚姻表面的平衡，這一切，卻在年幼兒子突然失蹤後全面潰堤。警方介入調查的同時，也漸揭露一段「看似相愛、實則被控制」的有毒親密關係。

廣告 廣告

西島秀俊在片中多次於紐約街頭狂奔、穿梭人群，焦急尋找失蹤的兒子，並有大量駕車戲碼。他笑說，能在紐約街頭拍戲是非常特別的體驗，「真的非常樂在其中」。談及作品主題，他指出，這不僅是一部關於家庭或婚姻的電影，更是提問，「當理所當然的日常崩解時，要如何重新奪回自己的人生？」他也希望觀眾能從片中感受到，即使身處困境，仍然存在的一絲希望。

西島秀俊在片中帶著兒子到學校，沒想到兒子竟離奇失蹤，引爆許多危機。（甲上娛樂提供）

女主角桂綸鎂則以高度內斂、層層堆疊的表演，展現角色長年壓抑後爆發。她形容西島秀俊在合作過程中，總能像大樹一樣給人安全感，也坦言對兩人激盪出的火花感到驚訝。桂綸鎂也將於本週六（1/17）現身信義威秀影城，出席《最親愛的陌生人》影人見面會，相關場次已於今中午在威秀影城訂票系統開賣。

片中另一個引發討論的細節，是西島秀俊駕駛老車的設定。真利子哲也導演透露，拍攝實際使用的是一輛中古車，外觀看起來相當「危險」，卻完整撐過整個拍攝期。車子行駛時的「吱吱聲」其實為後期特別加上的音效，並與台灣音效大師杜篤之反覆討論調整，讓聲音更貼近真實狀態。而每次關後車廂都得關兩次的設計，則刻意用來強調車輛的「不好用」，同時呼應角色內心的卡關與失衡。

桂綸鎂在片中替父母顧店時遭搶劫，她緊張地保護著兒子。（甲上娛樂提供）

本片的創作起點可追溯至2019年，真利子哲也導演旅居波士頓期間開始構思劇本，歷經疫情、日圓大幅貶值、美國演員工會罷工等多重全球動盪，終於在2024年於紐約正式開拍。「同期於紐約嚴冬拍攝的，還有由張震主演、勞埃德・李崔編導的電影《幸福之路》。真利子特地前往探班，兩個同樣由跨文化、多語言團隊組成的劇組，皆觸及移民家庭等議題，讓他笑稱兩部作品宛如「兄弟作」。

《最親愛的陌生人》將於1月16日全台上映。凡於上映期間購買電影票乙張，即可兌換「原文 A3 簽名海報」乙張。更多電影資訊，請關注甲上娛樂官方社群平台。

更多鏡週刊報導

溫子仁看到一半落荒而逃？ 新片《墓乃伊》引發好萊塢最新八卦

夾在炎亞綸、鬼鬼之間！ 阿本首度鬆口「三人尷尬期」現狀：讓他們自己溝通

一洗前作負評 《28年毀滅倒數：人骨聖殿》首波評價爆棚