《當男人》CP成真！導演殷振豪感動：邱澤許瑋甯婚紗像劇照

程偉豪（左起）、金百倫、殷振豪現身婚禮獻祝福。（鄧博仁攝）

邱澤和許瑋甯登記結婚近4年後，今（28日）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，邀請400位賓客共襄盛舉。現場星光熠熠，藍心湄、陶晶瑩、陳美鳳、賈永婕、張清芳、陳意涵、關穎、林心如、霍建華、王陽明、蔡詩芸、曾之喬、春風、李沐、張軒睿等眾多演藝圈好友齊聚一堂，他們定情作《當男人戀愛時》導演殷振豪、監製程偉豪與出品人金百倫也一起出席送上祝福。

殷振豪笑說：「我覺得很感動，好像還沒殺青，還繼續在台上拍，看婚紗照好像劇照。」至於拍攝時是否已有些端倪，殷振豪透露：「他們很認真演戲，我也很痛苦的在導戲，所以我真的看不出來。」金百倫則欣慰表示「剛剛我們在旁邊還互相打氣說，好像這些年做對了點什麼，好像有點貢獻」，程偉豪坦言：「我覺得他們非常厲害，都是非常好的演員，同時也都很善良，是非常好的人，私底下也非常甜蜜，我覺得他們的結合，聽到他們有情人終成眷屬，真的非常感動，覺得很開心。」

鍾欣凌（左）和丁寧一同出席婚禮。（鄧博仁攝）

柯震東也一身黑低調到場，被問到紅包包多少，他簡短回：「夠回本了。」而他的經紀人Jessica與張軒睿穩定交往中，今也一前一後現身，被問到是否來預習婚禮？張軒睿害羞笑說：「不是！不是！」隨即快速進入婚禮現場。

