當發言人挺林岱樺遭黨中央關切 卓冠廷「深感悔意」：致歉並收回表態

民進黨新北市議員卓冠廷為擔任黨發言人卻公開對初選表態道歉。（圖／民進黨提供）

民進黨高雄市長初選競爭激烈，作為正國會掌門人的外交部長林佳龍近日公開表態支持同派系立委林岱樺，包括立委王義川、新北市議員卓冠廷等民代也跟進力挺，同時宣傳林岱樺11月1日於高雄岡山舉辦的造勢活動。據了解，此舉引起各派系不滿，不僅黨中央告誡林佳龍「政務官不宜介入初選」，身兼黨發言人的卓冠廷也被民進黨秘書長徐國勇關切，要求當天不能上台。對此，卓冠廷今（31）日發文致歉，同時強調，在任民進黨發言人的一天，不會對初選任一候選人表態、站台、主持，先前各派系與各位朋友的邀約，也都比照推辭。

卓冠廷在臉書發文表示，他身為新北市議員兼任民進黨發言人，身負黨務卻公開貼文針對黨內初選事宜表態，失去中立，恐影響初選，「要誠懇向大家致歉。」

卓冠廷指出，徐國勇秘書長第一時間指正他，中央黨部黨工必須保持中立，正因是選務人員，初選工作會有對外發言，工作必當公正，「我深感悔意跟歉意，再次向所有朋友致歉，並收回我的表態。」

卓冠廷接著強調，接下來，他在任民進黨發言人的一天，不會對初選任一候選人表態、站台、主持。包含先前各派系與各位朋友的邀約，也都比照推辭。各位的批評指正都是出自關心，讓大家困擾，對不起，謝謝大家。

