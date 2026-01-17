當百年糖廠遇見媽祖祝福 北港《光之祥雲》啟燈

當百年糖廠遇見媽祖祝福，北港《光之祥雲》璀璨啟燈，串聯二○二六北港燈會文化盛典。（記者劉春生攝）

▲當百年糖廠遇見媽祖祝福，北港《光之祥雲》璀璨啟燈，串聯二○二六北港燈會文化盛典。（記者劉春生攝）

雲林縣政府持續推動北港糖廠歷史場域修復活化，位於北港糖廠「北港一九一一好庫文化產業園區」大型藝術裝置作品《光之祥雲》，一月十六日晚正式啟燈。作品結合百年糖業文化與北港媽祖信仰意象，透過光影藝術為老場域注入新生命，並納入二零二六北港燈會整體規劃之一部分，展現北港元宵節慶的文化意象。

張麗善縣長表示，北港糖廠於一九零九年成立，已有百餘年歷史，直至二零零五年停產關閉，廠區製糖工廠、蒸汽機車庫及倉庫群二零一六年登錄為歷史建築，二零二三年縣府與台糖公司完成建物所有權贈與移轉，代管共十一公頃，其中二十四間倉庫採分階段活化，預計二零二六年底前完成十二間倉庫修復計畫；配合百年糖廠將迎來全新風貌，由雲林出身的楊士毅老師，創作大型藝術裝置《光之祥雲》。楊士毅老師分享創作理念表示，他以糖結晶體為主要設計語彙，象徵北港糖業曾帶來的甜蜜、幸福與繁盛記憶。

副縣長陳璧君表示，《光之祥雲》結合玻璃工藝、光影設計與在地信仰文化，展現北港深厚的人文底蘊，未來將搭配倉庫群修復進程，逐步形塑園區完整文化機能，讓藝術裝置成為居民日常生活的一部分，也為後續北港燈會及相關活動提供重要場域。

文化觀光處長謝明璇表示，縣府將以《光之祥雲》為燈會意象之一，串聯北港老街、朝天宮與糖廠園區，規劃導覽、燈會及文化體驗活動，讓民眾在節慶期間不僅賞燈，更能深入感受北港的歷史、信仰與文化故事，持續累積地方觀光能量。

北港鎮長蕭美文指出，感謝張麗善縣長所帶領縣府文觀處團隊攜手楊士毅老師於北港糖廠「北港一九一一好庫文化產業園區」設計大型藝術裝置作品，《光之祥雲》結合北港媽祖、北港糖廠以及北港燈會意象，象徵著幸福甜蜜、光明吉祥，讓來訪遊客都能受到祝福，也帶動北港整體觀光。

《光之祥雲》於一月十六日晚間啟燈，雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君、文化觀光處長謝明璇、北港鎮長蕭美文、縣議員黃文祥、北港鎮民代表會主席黃美蘭、藝術家楊士毅老師等共同參與開幕啟燈儀式，在燈光與音樂聯動展演及場域導覽體驗，與民眾共同見證百年糖廠透過藝術展現新樣貌。