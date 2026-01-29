當百年糖廠遇見媽祖祝福！北港《光之祥雲》1/16起璀璨啟燈

雲林縣政府持續推動北港糖廠歷史場域修復活化，位於北港糖廠「北港1911好庫文化產業園區」大型藝術裝置作品《光之祥雲》，1月16日晚間正式啟燈。作品結合百年糖業文化與北港媽祖信仰意象，透過光影藝術為老場域注入新生命，並納入2026北港燈會整體規劃之一部分，展現北港元宵節慶的文化意象。

（圖／楊士毅）

張麗善縣長表示，北港糖廠於1909年成立，已有百餘年歷史，直至2005年停產關閉，廠區製糖工廠、蒸汽機車庫及倉庫群2016年登錄為歷史建築，2023年縣府與台糖公司完成建物所有權贈與移轉，代管共11公頃，其中24間倉庫採分階段活化，預計2026年底前完成12間倉庫修復計畫；配合百年糖廠將迎來全新風貌，由雲林出身的楊士毅老師，創作大型藝術裝置《光之祥雲》。楊士毅老師分享創作理念表示，他以糖結晶體為主要設計語彙，象徵北港糖業曾帶來的甜蜜、幸福與繁盛記憶。作品由三朵飛揚的祥雲構成，雲尾線條呼應北港朝天宮廟宇飛簷意象，結合宗教信仰的安定感與地方文化的甜蜜感，象徵將光明與祝福灑向每一位走入北港的民眾。

縣長張麗善指出，北港糖廠是雲林重要的產業與歷史記憶，《光之祥雲》不只是藝術作品，更是縣府推動文化資產修復活化的重要成果，期待透過藝術裝置與燈會節慶串聯，成為北港在地非常重要地標、打卡景點，吸引香客與遊客走進糖廠園區，住宿一宿，以不同視角重新認識北港，進一步帶動地方觀光與文化發展，讓北港風華再現。

（圖／楊士毅）

《光之祥雲》為全台首座大型玻璃藝術裝置作品，與春池玻璃跨界合作，採用人工製作之琥珀色玻璃方塊堆疊而成，白天呈現如方糖般剔透的糖結晶光澤，夜間則搭配動態燈光演繹，轉化為流動的光雲景象。另於步道周邊設置融合糖廠意象與剪紙雕花元素之燈箱，投射柔和光影，讓民眾漫步其間，感受多層次的光影互動體驗，成為園區嶄新的視覺亮點。

副縣長陳璧君表示，《光之祥雲》結合玻璃工藝、光影設計與在地信仰文化，展現北港深厚的人文底蘊，未來將搭配倉庫群修復進程，逐步形塑園區完整文化機能，讓藝術裝置成為居民日常生活的一部分，也為後續北港燈會及相關活動提供重要場域。

文化觀光處長謝明璇表示，縣府將以《光之祥雲》為燈會意象之一，串聯北港老街、朝天宮與糖廠園區，規劃導覽、燈會及文化體驗活動，讓民眾在節慶期間不僅賞燈，更能深入感受北港的歷史、信仰與文化故事，持續累積地方觀光能量。

北港鎮長蕭美文指出，感謝張麗善縣長所帶領縣府文觀處團隊攜手楊士毅老師於北港糖廠「北港1911好庫文化產業園區」設計大型藝術裝置作品，《光之祥雲》結合北港媽祖、北港糖廠以及北港燈會意象，象徵著幸福甜蜜、光明吉祥，讓來訪遊客都能受到祝福，也帶動北港整體觀光。

（圖／楊士毅）

《光之祥雲》於1月16日晚間啟燈，雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君、文化觀光處長謝明璇、北港鎮長蕭美文、縣議員黃文祥、北港鎮民代表會主席黃美蘭、藝術家楊士毅老師等共同參與開幕啟燈儀式，在燈光與音樂聯動展演及場域導覽體驗，與民眾共同見證百年糖廠透過藝術展現新樣貌。

文化觀光處長謝明璇補充，後續《光之祥雲》將作為北港1911好庫文化產業園區之常設藝術裝置持續亮燈，每日於晚間6時至10時開放燈光展演，燈光內容採循環方式呈現，每15分鐘為一輪，依序進行3分鐘動態光影展演、9分鐘靜態光影呈現及3分鐘全亮模式，讓民眾欣賞作品光影變化，並可拍照留念。

