當盧秀燕面前喊「我來發現金」 何欣純：嶄新市政治理讓市民享城市紅利

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市議會民進黨團19日舉行幹部交接，台中市長盧秀燕，以及民進黨台中市長候選人、立委何欣純雙雙受邀到場，何欣純更在盧秀燕面前承諾，未來若主政且財政許可，將推動「普發現金」，讓市民共享經濟紅利。盧秀燕則全程微笑無回應。

「既在地、又國際。」何欣純指出，她已經提出許多市政政策，除了現有好的政策一定延續外，如果市民認為不夠好的、議會黨團所有議員提出建議，也認為做得不好的，她一定會來想辦法精進改善，用嶄新的市政治理模式，帶領台中這個城市邁向國際，用台中在地經驗更加發揚光大。

何欣純強調，行銷城市不能只靠廣告宣傳，必須腳踏實地認真做，才能讓台中這座城市大放異彩，讓台中所有的市民都能享有「城市紅利」，而這個紅利必須要全民共享。她舉例，就如同如中央將經濟成果、全民共享，蔡英文總統發過，賴清德總統、行政院也普發現金。未來的台中市政，也希望由她來普發現金，讓所有台中市民共享市政推動下的經濟成果。

台中市議會民進黨團新任總召周永鴻表示，1月19日是美國的「馬丁路德金恩紀念日」，也是「全國服務日」。選在今天接棒，代表民進黨團「服務團隊」已經就位，跨越選區、不分黨派服務台中市民，將打造一支屬於市民的「服務團隊」。

周永鴻指出，議會之於市府，就像是監事或獨立董事之於董事會，未來一年黨團將採取「以戰養戰」的策略，對市府既監督又合作，致力於協助「除弊」並提出新方案「興利」。

盧秀燕致詞時表示，周永鴻曾任台中市民政局長，現在則擔任民意代表，問政時能兼顧行政與立法的視角。質詢風格雖然充滿戰力，但「言之有理」且具備「同理心」，所提出的建議合情合理，讓市府團隊能夠接受。

盧秀燕也認同周永鴻提出「服務不分黨派」的理念，承諾市府會與新任黨團密切合作，採納好的建言，共同推動台中建設。

