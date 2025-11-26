當真亞美勇敢追愛 齋藤潤開學就被告白

記者王丹荷／綜合報導

改編自「令和最催淚」芥川直暢銷純愛小說的《草莓月亮：餘命半年的約定》，由「透明系美少女」新星當真亞美，與以《去唱卡拉OK吧！》榮獲日本電影學院新人獎的齋藤潤，首次以「主演」身份攜手花共同演繹「即使生命只剩半年，也想用盡全力去愛」的深刻純愛故事，導演酒井麻衣透露，齋藤潤在試鏡中的真摯表演讓她「當場熱淚盈眶」，堅定決定：「男主角非他莫屬。」

電影最受矚目的橋段之一，是詮釋生命倒數仍選擇勇敢追愛少女的當真亞美，在開學第1天便向齋藤潤飾演的「佐藤日向」直接告白，這場戲也成為全片情感爆發的起點。她以細膩演技呈現「在有限時間裡用盡全力去愛」的勇氣，也分享最讓自己心動的片段：牽手戲，因2人NG多次，決定「放手一搏」，才成功拍出令人怦然心跳的經典畫面。

齋藤潤也直言：「牽手的那一刻，讓我心動不已。」此外，在他最喜愛的約會場景中，導演讓他們自由發揮，「在課堂上偷偷遞紙條、約她一起回家，是我一直夢想的情節，這次我真的做到了。」除了浪漫悸動，拍攝過程也充滿挑戰。齋藤潤笑稱：「在稻田、河邊、向日葵田…我真的每一場都在流汗！」許多鏡頭都在烈日下完成，劇組人員不斷替他補妝、擦汗，才得以順利拍攝。

另一大亮點則是由杉野遙亮詮釋「13年後的佐藤日向」，雖然他與齋藤潤沒有同場拍攝，但杉野在觀賞齋藤潤的演出後驚訝表示，2人「氣質意外相似」，還笑稱：「我們都演了日向，竟然有種兄弟般的默契。希望未來有機會一起演兄弟。」

《草莓月亮：餘命半年的約定》描述因病只能待在家中自學的櫻井萌，當醫生宣告她僅剩半年可活，做出決定：重返校園。入學第1天，她就向同班同學佐藤日向勇敢告白，2人逐漸拉近了距離。生日那天，他們約好去看「草莓月亮」－聽說情侶一同見到，就能永遠在一起；然而那天之後，萌卻突然消失…

《草莓月亮：餘命半年的約定》當真亞美（左）詮釋生命倒數的悸動。（中影提供）

齋藤潤（左）與當真亞美牽手散步被視為全片最心動的經典場景。（中影提供）

齋藤潤（左）、當真亞美合作《草莓月亮：餘命半年的約定》。（中影提供）

杉野遙亮飾演13年後的佐藤日向。（中影提供）