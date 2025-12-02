當真雞養！放錢幣.飲用水供養金雞 廟方：才有體力咬錢

南投縣 / 綜合報導

紫南宮的金雞，是不少做生意的店家和公司行號，最愛請回店裡供奉的招財物，他們會把金雞放在明亮的財位，雞頭還會朝外，說是讓金雞出去咬錢回來，有求於雞，供奉也不能馬虎，要在金雞旁放紙鈔或硬幣，讓金雞認得金銀財寶，還有一定要放飲用水和米，水要每天換，米不定時換新，廟方說，意義就是讓金雞吃飽，才有體力去招財，總之要把金雞當真雞養，祈福求財才順利。

走進這間店家，店裡放了一尊紫南宮求來的金雞，再到另一間店家，裡面也有紫南宮金雞，金雞求財，做生意的店家最愛請回店裡放，祈求生意興隆，而金雞放哪邊位置有講究，最好擺在明亮的財位上，不能放在走道或吵雜環境，周圍不能堆放雜物穢物，也不能被尖角沖射，上方不能有橫梁，也不能放廚房。

店家說：「門口進來左邊，然後就是放有招財的地方都可以，金雞向外面，就等於把外面的財招進來。」有店家還會刻意將金雞的頭朝外面，代表要請金雞去咬錢回來，有求於雞，怎麼供奉也有撇步，金雞旁邊可以放紙鈔或是10元50元硬幣，讓金雞知道金銀財寶是什麼，還要放可以喝的水和米，水要每天換新鮮的，米不定時換新，總之要把金雞當真雞好好照護才行。

紫南宮主委莊秋安說：「米和水啦，因為你要讓雞出去幫你咬錢進來，你要有水和米給祂吃，祂才有體力。」請金雞容易供奉難，對待這尊金雞，為的也是生意興隆事業順利，不論用什麼方式，最重要還是心誠則靈。

