當眾刺殺安倍晉三「罪不至死」？檢方求處山上徹也無期徒刑：悲慘家庭不是殺人理由

震驚全球的日本前首相安倍晉三刺殺案，日本檢方18日正式對向法院求處主嫌被告山上徹也無期徒刑。本案檢察官表示，儘管被告的家庭背景堪憐，但其重大犯行嚴重破壞社會秩序，外加手段極其危險，此因素不應成為減刑標準。

《朝日新聞》報導指出，檢方求處無期徒刑的理由，是認定此案對日本歷史的惡劣影響，「試想、他在光天化日之下，於眾多民眾面前殺害前首相，這已經算是戰後日本史無前例的重大刑案，對社會帶來巨大衝擊。」

至於外界高度關注的山上徹也家庭背景，特別是其母親因信仰統一教，而向「世界和平統一家庭聯合會捐獻鉅額款項，導致家庭破碎，檢察官也明確表示，他們並不否認、被告的生平經歷確實相當不幸，但山上徹也同時也是一名、具備善惡判斷能力的40多歲成年男子，生世遭遇不應成為減刑的理由。

廣告 廣告

2022年7月8日，日本民眾在安倍晉三遭到刺殺的案發現場致哀。（美聯社）

此外，檢方還進一步痛批、這起案件的潛在危險程度。回顧現場狀況，當時安倍晉三正在人來人往的車站前，進行選舉拉票演說，現場約有300名民眾圍觀，「被告所使用的自製散彈槍，一次可發射多枚彈藥，具有極強殺傷力，且子彈飛行軌跡難以預測。倘若他選擇朝向群眾所在處開槍，將導致極其危險且惡質的犯行。」

嚴防模仿犯！

事實上，日本檢方之所以求處無期徒刑，主要是為了遏止、未來可能出現類似「模仿犯」。檢察官迄今為止，依然對於山上徹也的辯詞，聲稱自己是因經濟困窘、難以襲擊統一教幹部，才轉而鎖定安倍晉三為「替代目標」等說詞，抱持高度懷疑態度，甚至任定其說法存在「邏輯巨大跳躍」，認為這種突發且具有針對性的犯罪行為，無法被體諒且應該被遏止。

2022年9月27日，在東京各地獻花台向安倍晉三致哀的日本民眾。（美聯社）

目前案件審判已進入最後階段，隨著檢方正式求處無期徒刑，法院最終將如何量刑，將成為全日本與國際社會關注的焦點。

日本曾在2007年發生長崎市長遭射殺，當時檢察官求處主嫌死刑，而法院最終裁定無期徒刑，外界也相當好奇，面對這起倍受輿論關注的重大案件，法官最終裁決，究竟是採納檢方建議、還是還有可能「更進一步」？

更多風傳媒報導

