當眾脫褲賴瑞隆護兒「只是好玩」 粉專驚呆：我看到了什麼…

民進黨高雄市長初選進入白熱化階段，不過在多份民調處於領先地位的立委賴瑞隆近日卻爆出兒子在學校霸凌同學，最新爆料又指出他兒子還曾在校內當眾脫褲的不雅舉動，也遭學校通報性平調查。賴瑞隆表示，孩子可能覺得好玩，沒有想太多。對此，臉書粉專發文直言，「我看到了什麼…」呼籲賴瑞隆還是多花點心思在自己孩子身上吧。

民進黨立委賴瑞隆。（圖／中天新聞）

針對賴瑞隆的回應，臉書粉專「高雄林小姐」6日在貼文中表示，「我看到了什麼…孩子成年後看自己，成年前真的要靠家長的愛與關心」。她更在留言區補充，「一連串的問題像滾雪球一樣…還是多花點心思在自己孩子身上吧」。

網友對賴瑞隆的回應反應激烈，有人留言表示「好一個避重就輕，當爸的這樣教小孩，小孩會那樣就不意外了」、「這種連小孩都敎不好的人，如何帶領市民走向未來」。也有網友質疑「要不要聽聽你在說甚麼？竟然還是立委？」、「好玩？你還是包回去不用選了」。

部分網友從教育現場經驗出發評論，有人指出「以前在學校處理這類糾紛，肇事那一方的學生家長都是這樣説的，他只是好玩」也有人直言「父母的問題比小孩大」、「現在放縱、寵溺，以後讓你後悔莫及!」另有網友表示「我就好奇平時家長怎麼教的?」

