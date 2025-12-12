當眾虧李洋「奧運金牌動作這麼慢」！韓國瑜遭砲轟：有夠失禮

政治中心／綜合報導

前羽球奧運金牌李洋卸下國手身分後，今年9月接下首任運動部長，寫下運動員轉戰行政體系的歷史新頁，一舉一動備受關注。昨（11日）他首次參與朝野協商，不過因人太多被檔到門外、立法院長韓國瑜見3度唱名都找不到人，一度笑稱「奧運金牌怎麼動作這麼慢？」李洋事後擠進來後也打趣回應，「跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊」，展現高EQ一面。不過現場畫面曝光後，眾人反而把怒火轉向韓國瑜，更有人直言他當眾調侃的舉動「就是職場上最討厭的自以為幽默」。

李洋首次參與朝野協商爆出小插曲。圖非當天畫面。（圖／翻攝「 李洋/Lee Yang」臉書）

韓國瑜昨（11日）召開黨團協商，處理教育預算時一一唱名列席官員，不過喊了「運動部李部長」3次都無人應答，讓他笑稱「這個奧運金牌動作怎麼那麼慢呢？他應該是飛毛腿才對」，現場傳來一陣笑聲。直到第4次唱名，其他官員幫忙喊「來了來了」、「（走廊）塞車，這個只有單一隧道」，李洋成功從擠滿人群的門口進入會議室，韓國瑜也表示「今天是李部長第1次參加朝野協商，請坐請坐」，李洋點頭致意後迅速入座。

韓國瑜笑虧李洋，「這個奧運金牌動作怎麼那麼慢呢？他應該是飛毛腿才對」，（圖／翻攝「 李洋/Lee Yang」臉書）

事後李洋在臉書發文還原當時情況，提到自己一直在場外等待被點名，「結果聽到院長呼喊我的名字時，會議室外面的人潮擠得像在排演唱會入場一樣，一時之間真的擠不進去。」對於被韓國瑜笑稱「奧運金牌怎麼動作這麼慢」，李洋則是高EQ表示，「跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊！今天沒有遲到，只是『進不去』」，文末再謝謝院長與各位委員的體諒，「首次協商的經驗相當寶貴，也更能感受到大家對運動部工作的重視」、「協商可以塞車，但我們推動運動政策的腳步不會塞車。」

李洋事後還原當時狀況，原來是被會議室外的人潮擋下、擠不進去。（圖／翻攝「 李洋/Lee Yang」臉書）

李洋回應曝光後收穫一票人大讚高EQ，同時也有人質疑韓國瑜當眾調侃的舉動，「這種人就是職場上最討厭的自以為幽默」、「酸言酸語的院長有夠失禮！格局真低」、「最愛就是用酸人展現自以為的幽默」、「挖苦當幽默，講話就看得出一個人的格局水準高低了」、「玩笑。開在自己身上叫幽默、開在別人身上叫嘲弄」、「韓很酸ㄟ！是沒看到門口人那多嗎？幹嘛那麼故意啊」、「這樣算不算職場霸凌」。





原文出處：李洋被塞門外…韓國瑜當場笑虧：奧運金牌動作這麼慢？全網怒：挖苦當幽默

