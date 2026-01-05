當眾遭酸「造型俗豔」 李明川揭女星雙面行徑

李明川遇到雙面女星。（圖／中天提供）

中天《綜藝OK啦》將播出主題「演藝圈“小人”還真不少！我怎會如此天真信了你」，造型師李明川無奈遇到雙面人：「幫藝人做造型時會給他穿最新流行的單品，那陣子很流行豹紋，試裝時，這個女明星也說「好時髦，跟我平常形象不一樣，謝謝老師幫我轉型」，怎料對方上台竟直接給他難堪，讓李明川十分錯愕。

李明川回憶，當時女明星上台就對觀眾說，「我今天穿的這麼俗豔，讓我穿上這身的就是明川老師。」即便他解釋說是當下的流行趨勢，對方仍酸不停：「她又問台下粉絲說『你們覺得我穿這樣好看嗎？知名造型師也是有出包的時候』，我很想把她頭扭斷。」

在場來賓也好奇兩人下台後的互動，李明川透露：「她下台後頭也不回的上了她的保母車，她人緣很差，但她當時的公司蠻大的，所以她覺得無所謂。」

