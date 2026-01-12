當祝願成為影像：CELINE 以新春廣告大片書寫馬年的時尚寓意 | BAZAAR

（原始文章內有影片）

許願樹：連結文化記憶與品牌語彙的核心象徵

本次形象企劃的視覺核心，來自華人民間傳統中的「許願樹」。一棵裝飾著數千條 CELINE 絲巾與緞帶的常青樹，矗立於風景如畫的場景之中，承載人們對新一年平安、順遂與希望的集體寄託。這樣的祈願象徵，與 CELINE 自 1960 年代以來即深植品牌基因的絲綢語彙產生巧妙共鳴，使傳統文化不再停留於符號層面，而被重新轉化為可被觀看、可被感知的當代儀式。

主視覺由攝影師 Kin Chan Coedel 掌鏡，以克制而精準的構圖捕捉許願樹的儀式氛圍。自然光影之下，絲巾與緞帶隨風流動，畫面彷彿凝結祝願升起的瞬間，使文化象徵在靜謐中展現力量。

Rouge CELINE與馬車標誌 六十年的時間回望

在色彩運用上，CELINE 紅（Rouge CELINE）成為貫穿全系列的重要視覺線索。這抹飽含力量與祝福寓意的紅色，與馬年主題自然呼應，也為品牌迎來 60 週年的經典馬車標誌提供嶄新視角。駿馬意象象徵前行、速度與自由，馬車標誌則回望品牌根源，兩者在影像中彼此交錯，形塑出一條橫跨過去、現在與未來的時間軸線。

在影像中凝結祝願瞬間

隨之釋出的時裝大片則由攝影師 鐘靈 執鏡，透過人物群像與節奏分明的畫面調度，描繪 2026 新春甄選系列的當代輪廓。人物姿態、服裝層次與空間關係相互呼應，為節慶注入屬於當代時尚的生活感。

由 CELINE 全球品牌大使 劉詩詩 與多位模特兒共同演繹的廣告大片，展現出一種內斂而堅定的節慶氣質。造型延續品牌日常衣櫥的簡約輪廓，透過鮮明色彩配置與絲巾、包款及時尚首飾配件的層次搭配，為經典單品注入新春能量。人物不刻意張揚，卻在細節之中流露自信，映照出新一年向前而行的姿態。

在日常與節慶之間取得平衡

2026 新春甄選系列聚焦於 CELINE 經典衣櫥單品的節慶轉譯。結構俐落的外套、實穿剪裁的成衣，搭配標誌性包款與絲巾配件，在材質與色彩的對比中展現精緻層次。這些單品不僅為節慶而生，也能自然融入日常生活，使系列在實用性與儀式感之間取得細膩平衡。

新春甄選系列同步呈現多款焦點單品，其中 Crystal 手袋首度亮相於 2026 春季系列秀場。選用極致柔軟細膩的羊皮革製作，觸感溫潤，簡約而純粹的造型延續 CELINE 一貫的設計語彙，既呼應節慶氛圍，也能自然融入日常造型，展現實用與優雅並存的當代風格。

在這組新春廣告大片中，CELINE 並未試圖重複節慶的既定語言，而是以影像為媒介，重新思考祝願的形式與意義。當絲巾隨風輕揚、紅色在畫面中流轉，文化、時間與時尚彼此交會，為馬年新春揭開一個關於希望、前行與優雅的序章。

