當科技業全台獵地 無殼蝸牛的社會住宅在哪裡？

新春有則新聞可能並不引人矚目，但它其實默默勾勒出當下台灣經濟與房市之間一條越來越清晰、也越來越緊繃的連動線索。媒體報導多家上市櫃科技大廠已提前出手，在桃園、新竹、嘉義等地大手筆購入工業用地或廠房，為未來的 AI 與高階製造需求預作準備。這不是短線投機，而是一種對產業前景的長期押注。

台灣最強的經濟火車頭，是科技製造業。火車頭一旦加速，將拉動一整列列車；企業大舉卡位土地，意味著資本、人才與產業聚落將進一步集中，工業地價被重新定價，住宅市場也難以置身事外。當科技業擴廠帶來高薪工作機會，房市可能會預先反映這些未來的購買力。然而，科技業薪資雖然很高，但它終究只涵蓋一部分人，房價卻是對所有人一視同仁地上調。於是，一個熟悉卻尷尬的場景再次出現，產業前景被形容得愈來愈光明，許多家庭對居住與未來的想像卻愈來愈保守。

這樣的落差，並不來自個人不夠努力，而是結構性的節奏不同。科技業可以用全球市場的速度思考擴張，用十年、二十年的尺度買地蓋廠；一般家庭卻只能用每月薪水、每年通膨來衡量生活的承受度。當房市被納入產業競逐的一環，對多數中產而言，買房逐漸從人生選項變成一道高牆，只剩「再等等看」的模糊答案。

在這個背景下，社會住宅的角色顯得格外關鍵。然而，三年加三年的租期設計，對需要育嬰、照顧長輩、穩定工作與孩子就學的家庭來說，始終帶著一種臨時感。住得進去，卻不敢真正把生活安放進去；可以開始，卻不敢想得太遠。居住如果無法提供長期的安全感，就很難成為支撐經濟成長的底盤，只能成為一種短暫的緩衝。

台灣的經濟火車頭很強，這點毋庸置疑。但一個成熟的經濟體，不只在乎引擎轉速，也在乎車廂裡坐了多少人、坐得是否安穩。當產業快速前進、土地價格節節上升，如果居住政策跟不上節奏，那麼成長就會變成一種少數人感受得到、多數人只能旁觀的風景。也許真正值得被討論的，不是火車要不要繼續跑，而是我們是否願意多造幾節車廂，讓更多人能安心搭上這趟名為「經濟成長」的列車。

