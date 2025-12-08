當科技邂逅美酒與藝術！鄭再興董事長的風味美學之旅

【警政時報 薛秀蓮／高雄報導】在台灣科技業領域叱吒多年，雷射設備廠商「雷科股份有限公司」董事長鄭再興，近年在商界掀起另一股話題，斜槓成為紅酒事業推動者，堅持將「生活品味」視為人生下半場的核心舞台。他笑說：「太陽下山以前，我是科技人；太陽下山以後，我就追逐美酒佳餚。」背後蘊藏的是他對「成功」兩大信念：Focus 與 Social。秉持專注本業、團隊如家的經營哲學，讓雷科跨足智慧科技、生技、藝術、餐飲酒類等多領域依然穩定成長。

中山傑出校友：惟中董事長『鄭再興』博士的第二人生。（圖／雷科股份有限公司 提供）

廣告 廣告

2004年自中山大學 EMBA 結業後，他與同學交流「第二人生」的可能，因為熱愛品酒，毅然創立酒類代理品牌「惟中」，販售紅白酒、及藝術收藏品等，正式開展下半場事業版圖。惟中主要服務飯店與餐酒館，包括高雄漢來酒店、承億國際酒店、波特廚房等均為長期合作夥伴。近十多年來，他將葡萄酒文化深植市場，也深深迷戀葡萄酒的魅力。

他分享自己喝過最貴的一瓶，是已故傳奇釀酒師 Henri Jayer 手筆的 1982 年「李奇堡」（Richebourg）特級園，瓶價超過百萬元，是與多位上市公司企業家好友共同享用的珍稀佳釀。然而他更重視的是「親民價格也能每日享受」，主打 500～3000 元的高性價比酒款，推廣「餐酒搭配」文化。「葡萄酒不是奢侈，而是生活的一部分！」他大力推崇澳洲餐廳的佐餐文化，並引進多國葡萄酒供應宴會與品酒會。惟中酒窖最多曾存放近十萬瓶酒，全程冷鏈配送＋16°C 恆溫儲存。「酒要有生命，才能越陳越香。」他堅持品質，不讓酒因運輸曝露高溫而失去活力。庫存沒賣完？他豪邁地笑道：「朋友一起喝掉就好啦！」

在品味旅途中，他更意外交織出「藝術緣」。投資西班牙酒莊後，與藝術家 Juan Ripolles 結為忘年之交，收藏其油畫、雕塑等 300～400 件作品，更將科技公司空間打造成「隱藏版美術館」。從雷射科技到酒香世界，再走進當代藝術，鄭再興用行動證明：真正的成功，不只在高階會議室與產業戰場，也在懂得享受生活的細節中。他說：「人生要活得精采，而不是只有忙碌。」

※ 提醒您：禁止酒駕。未滿十八歲，禁止飲酒 ※

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光