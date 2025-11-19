當笑話看！中國戰狼海報變迷因 日網友惡搞讓毛澤東兒子再中槍

國際中心／綜合報導

中國戰狼威脅，在日本網友眼裡成了meme素材！中國外交部發言人X帳號14日發布一張血紅底色的「日文公告」，上頭寫著要日本別挑釁中國人民的底線，「在超過14億中國人民血肉築成的鋼鐵長城前，必定頭破血流。」

中國外交部的原版公告。（圖／翻攝自X平台 @MFA_China）

這張威脅意味滿滿的圖發布後，日本網友便在距離中國大使館2分鐘的告示板上，貼了一張仿中國公告的海報，上頭寫著「炒飯要用中華炒鍋，不要小火，要迅速翻炒才會粒粒分明」，疑似在暗諷毛澤東兒子，因在韓戰中因大火炒蛋炒飯暴露位置遭炸死的傳言。

中國戰狼嗆聲成笑話

根據中國外交部原版的戰狼公告，內容是：「如果企圖挑戰中國人民的底線，必會遭到中方的強烈反擊。在由超過14億中國人民已血肉築成的鋼鐵長城面前，必定頭破血流。」

想不到日本網友對中共海報的威嚇言辭嗤之以鼻，還將它變成搞笑、諷刺迷因，各種創意改造在社群上傳開。X上可看到，有人甚至還印出來，貼在距離中國大使館走路約2分鐘的一處告示牌上，上頭寫著：「我們要做炒飯，要用中華炒鍋，不要用小火（黃色字體強調），必須迅速翻炒，不然就不會變得粒粒分明。炒飯粒粒分明新聞發言人 2025年11月16日」。

日本網友便在距離中國大使館2分鐘的告示板上，貼了一張仿中國公告的「炒飯秘訣」海報。（圖／翻攝自X平台 @Takesan_horse）

蛋炒飯貼文疑諷毛澤東兒子

這則搞笑海報疑似在諷刺毛澤東的兒子毛岸英，據傳他因在韓戰中生火炒「蛋炒飯」，引來敵機轟炸致死。

有網友在該則「蛋炒飯」貼文下說：「我很驚訝港區（海報張貼地點）竟然批准貼出這張海報！」、「速度太快了吧！」

大量迷因公告比創意

在X上搜尋「#中国外交部ジェネレーター」（中國外交部產生器）可看到不少搞笑內容，像是：「我們要告誡日本，拉麵、炒飯、餃子不要一起吃，雙重碳水化合物必會毀掉你。」也有人針對中國外交部的內容諷刺「所謂越界，就是已經越線了」、「我們要告誡中國，如果玩火，就會尿床。」

「我們要告誡日本，拉麵、炒飯、餃子不要一起吃，雙重碳水化合物必會毀掉你。」（圖／翻攝自X平台 @mzsm_j）

「所謂越界，就是已經越線了。」（圖／翻攝自X平台 @hari365）

「我們要告誡中國，如果玩火，就會尿床。」（圖／翻攝自X平台 @hari365）

不只日本網友，簡體中文網友也對中國外交部的恐嚇公告嗤之以鼻，有人說：「誰允許你代表我了」、「中共什麼傻Ｘ政權省省吧，自己在牆裡逞逞威風得了，出來外網當小丑，沒人在乎好吧！」

「我是不願做奴隸的人們，你是嗎？」（圖／翻攝自X平台 @mzsm_j）

