當紅偶像捲入殺人疑雲！金鐘視帝再度使壞 劇迷驚喊：能比上次更壞嗎

記者趙浩雲／台北報導

導演安竹間全新影集作品《那些你不知道的我》除了傅孟柏、姜典、項婕如等原班人馬，還加入雷嘉汭、吳念軒、項婕如、邱偲琹、蔡昌憲、男團Ozone主唱林佳辰等人；首支預告6日曝光，最受矚目的是去年底才在《回魂計》壞到令人很得牙癢癢的傅孟柏，一句「為了達成目的，有什麼東西是不能犧牲的」引發熱烈討論：「傅孟柏還能比上次更壞嗎」。

金鐘視帝傅孟柏2017年就曾獲得金鐘獎迷你劇集最佳男主角肯定，2023年再以電影《本日公休》獲得台北電影獎最佳男配角；姜典4年前以《愛的奧特萊斯》拿下金鐘獎迷你劇集最具潛力新人，加上曾以《愛的噩夢》或北影影后入圍的項婕如，鐵三角於《那些你不知道的我》再次聚首。

其他演員如雷嘉汭，在《八尺門的辯護人》的搶眼表現一舉問鼎金鐘視后；吳念軒去年剛以《黑潮下的星空島嶼》獲金鐘視帝入圍肯定：還有以《模仿犯》入圍金鐘女配角的邱偲琹、以《牛車來去》角逐金鐘視帝的國片億萬吉祥物蔡昌憲，一字排開全是「金」光閃閃的演技保證。此外，超人氣第一男團Ozone主唱林佳辰，第一次參與戲劇作品，特別演出《那些你不知道的我》，在劇中也有突破性演出。

《那些你不知道的我》是傅孟柏在《回魂計》殺青後，旋即投入拍攝的作品，《那些你不知道的我》6日公開首支預告，以「當紅偶像遭黑粉威脅、捲入殺人疑雲」作為強烈開場，瞬間吸引觀眾目光。預告中，網路輿論、刑事調查與情感糾葛交錯展開，層層堆疊的懸疑氛圍，讓每一位角色的立場與秘密都充滿未知，引起高度討論。

去年以《黑潮下的星空島嶼》演技大放異彩，引起網友廣大討論的吳念軒，在《那些你不知道的我》挑戰自己夢想的角色，飾演調查此樁偶像威脅事件的刑警，在預告中有養眼的淋浴鏡頭，秀出精壯體格；首度參加戲劇演出的林佳辰，拋開偶像包袱露出詭譎神情、崩潰大吼「不要管我」，初生之犢備受導演安竹間激賞。感動宣傳曲〈不想忘的是…〉由曾沛慈獻唱，1月30日起在LINE TV 及 MyVideo 首播。

