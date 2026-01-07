當紅偶像捲殺人疑雲！勾勒人性試煉 傅孟柏1台詞留下伏筆

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

全新影集《那些你不知道的我》30日將在 LINE TV 及 MyVideo 首播，除了傅孟柏、姜典、項婕如等原班人馬，還加入雷嘉汭、吳念軒、項婕如、邱偲琹、蔡昌憲、男團Ozone主唱林佳辰等人。首支預告6日曝光，最受矚目的是去年底才在《回魂計》壞到令人很得牙癢癢的傅孟柏，一句「為了達成目的，有什麼東西是不能犧牲的。」引發熱烈討論。

傅孟柏再度使壞引起好奇。（圖／樂波時代提供）

《那些你不知道的我》6日公開首支預告，以「當紅偶像遭黑粉威脅、捲入殺人疑雲」作為強烈開場，瞬間吸引觀眾目光。預告中，網路輿論、刑事調查與情感糾葛交錯展開，層層堆疊的懸疑氛圍，讓每一位角色的立場與秘密都充滿未知，引起高度討論。

故事描述兩位在AI 公司「 AIGOTIO」實習、性格截然不同的菜鳥，由姜典飾演的理工宅男，以及雷嘉汭飾演的冷靜酷妹，意外捲入一場針對當紅偶像Lucy的黑粉威脅與刑事指控。兩人在辦案過程中，被迫與由吳念軒飾演的警探合作，逐步揭開事件背後更複雜的人心與真相。

《那些你不知道的我》是傅孟柏在《回魂計》殺青後，旋即投入拍攝的作品，他在預告片中雖然只有短短四句話，除了「為了達成目的，有什麼東西是不能犧牲的。」最後更以「不要老是把我當敵人，或許我才是你最好的朋友。」留下伏筆。

林佳辰首度參與戲劇演出。（圖／樂波時代提供）

去年以《黑潮下的星空島嶼》演技大放異彩，引起網友廣大討論的吳念軒，在《那些你不知道的我》挑戰自己夢想的角色，飾演調查此樁偶像威脅事件的刑警，在預告中有養眼的淋浴鏡頭，秀出精壯體格。至於首度參加戲劇演出的林佳辰，拋開偶像包袱露出詭譎神情、崩潰大吼「不要管我！」 初生之犢備受導演安竹間激賞。





