當紅偶像遭黑粉威脅！傅孟柏站高樓天台邊緣「錄神祕旁白」

傅孟柏劇中站在天台高樓邊緣，錄製神祕旁白。(樂波時代提供)

傅孟柏主演《那些你不知道的我》繼前導預告引發網友「還能比上次更壞嗎」的熱烈討論後，16日釋出的終極預告中，冒險站在高樓天台邊緣，特別錄製旁白「你根本不知道我經歷了什麼，我不能夠再失敗了」引起粉絲熱議。

以當紅偶像遭受黑粉威脅與刑事指控開啟的影集《那些你不知道的我》，傅孟柏的配音，為這部戲開啟奇幻、神祕、超現實的想像，也隱約透露他在劇中的角色；去年他在《回魂計》中和鍾欣凌有段扭曲的母子關係，這回在《那些你不知道的我》又被劇中母親提問：「我一度還懷疑，你是不是我兒子他本人？」

邱偲琹飾演的女偶像外型亮麗。(樂波時代提供)

導演安竹間表示：「孟柏在劇中是個特殊的存在，牽引著關鍵奇幻的設定，所以以他為旁白，勾引人們想要窺探別人內心的慾望。」究竟是什麼樣的武器，可以讓人完全掌握想掌握的人，卻又在變身回來後，必須犧牲和他之間最重要的記憶、再也想不起來。

男團Ozone主唱林佳辰擔任特別主演，終極預告中，林佳辰情緒再次炸裂，撕心裂肺哭吼：「我不管！我拜託你現在趕快回來陪我！」而他在預告中「不要管我」的怒吼還被製成各種哏圖和表情包。

特別主演林佳辰，預告「不要管我」表情包瘋傳。(樂波時代提供)

《那些你不知道的我》故事涉及死亡凶殺、校園霸凌、探究人性真相、節奏懸疑緊湊，雷嘉汭原本和姜典同為到AI公司實習的菜鳥，卻在警察辦案過程中，意外被揭露她曾就讀發生霸凌事件的女校，吳念軒飾演負責追查案件的刑警，卻和邱偲琹飾演的當紅偶像疑似曖昧，金鐘最佳新人姜典在展深刻演技，淚訴「我怕我再也想不起來愛的感覺是什麼」。1月30日起在LINE TV 及 MyVideo 首播，敬請期待。

