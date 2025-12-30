當紅女星突罹失語症 緊急停工休養終於復出

趙露思病後休養復工，透過直播與節目分享心路。（趙露思IG）

沈玉琳目前抗癌成功，預計明年2月後可回歸，電視台也都持正面態度；過往不少大病初癒然後回到工作崗位的例子，每個都看來相當勵志。

徐若瑄2024年初發現罹患甲狀腺癌，治療後積極出席各種公開活動，並舉辦專場演唱會，2025年還接演電影《辛亥隧道》。

徐若瑄抗癌成功後積極復出，開唱、拍片行程滿檔。（徐若瑄IG）

中國大陸女星趙露思2024年底爆出罹患失語症、停工住院，休養1個多月後，藉直播、公益活動復工，還錄製節目分享心情。

阿本發現動脈瘤治療後，決定回歸幕前續拚演藝。（阿本IG）

阿本於2016年轉往幕後發展，2023年因頭部劇痛檢查，發現是動脈瘤，就醫休養後決定重返演藝圈繼續主持、接拍戲劇。

